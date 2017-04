Paroles d’urnes : Passage à l’acte

La campagne électorale menée sur le terrain tambour battant par certains partis qui tentent de séduire l’électorat algérien par des propositions concrètes, tout en faisant, nécessité oblige, des flash-back judicieux sur un passé récent où planait sur le peuple un danger potentiel. C’est vrai que le citoyen affiche, depuis quelques années, une certaine indifférence à l’égard de la chose politique; voire; dans des cas limites, une défiance à l’égard des institutions républicaines. D’où l’importance de cette campagne qui entame sa troisième semaine à susciter chez les futurs électeurs leur implication dans l’opération du vote. L’atmosphère générale reste sereine et une partie de la population semble montrer un soupçon d’intérêt pour les discours électoraux et répondre à l’appel. Certains commencent même à se projeter dans des programmes dont ils approuvent la démarche politique, applaudissant des deux mains quelques interventions, tout en y prêtant une écoute attentive. C’est la phase de l’assimilation avant le verdict final, car ce n’est pas souvent que l’opinion des Algériens est sollicitée pour jauger une formation politique quelle que soit son obédience, avec une multiplicité de meetings populaires où se disputent la raison et la foi. Mais bien plus que les orateurs juchés sur leur tribune et s’échangeant parfois des remarques acerbes par publics interposés, il s’agit, pour les partis, de rallier un maximum de voix quand viendra le jour J, et il va bien falloir exprimer un suffrage en faveur de tel candidat. Il semblerait que ce ne soit pas tant une dualité des discours pro-modernistes ou conservateurs, plus à droite qu’à gauche, qui importe. Les exigences des uns rencontrant les intérêts des autres, l’enjeu de ce scrutin se situe au-delà des idées dichotomiques et se rapproche un peu plus — ce qui est tout à fait naturel, voire évident — des préoccupations qui dépassent la simple revendication, du moins pour une catégorie d’électeurs, des préoccupations actuelles. Si des leaders n’ont pas changé d’un iota la teneur de leur discours, d’autres — et il semblerait qu’il s’agisse d’une bonne majorité d’observateurs — se soucient surtout des questions qui interpellent le monde entier, comme la question récurrente de la sécurité et de la stabilité du pays qui pourrait constituer une sérieuse menace face au terrorisme intégriste international. La sortie, samedi dernier à Boumerdès, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, appelant après les imams, les walis et les présidents d’APC à effectuer des campagnes de proximité pour garantir un taux de vote convenable et appréciable, montre l’autre préoccupation, celle des autorités face à l’abstention massive qui pourrait mettre en péril un parlement où les prochaines forces en présence ne seraient pas équitablement réparties dans les nouveaux sièges que comptera l’APN. D’où cette sensibilisation vers le passage à l’acte, celui d’un vote en grand nombre. Car que peut faire un Algérien lorsqu’il se sera abstenu de voter ? Donner la possibilité à d’autres voix, dont il ne partage pas l’option politique, de décider plus tard à sa place.

L. Graba