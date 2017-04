Campagne électorale législative, M. Sid-Ahmed Ferroukhi tête de liste du FLN à Alger : « prêt à servir mon pays »

Parce qu’il faut être proche du peuple, être au service des gens et aller les voir là où ils sont, la tête de liste du FLN à Alger, Sid-Ahmed Ferroukhi, dont la compétence et l’honnêteté ne sont plus à démontrer, a été choisi pour les valeurs qu’il incarne et qu’il défend. M. Ferroukhi promet de déployer toute son énergie afin de contribuer au mieux à la mise en place du programme du parti et du Président de la République. Il s’engage à faire entendre la voix des simples citoyens auprès des plus hautes institutions de l’État. C’est ce qu’il nous explique dans cet entretien.

El Moudjahid : Près de deux semaines de campagne électorale pour les législatives du 4 mais prochain, quel bilan en faites-vous ?



M. Sid-Ahmed Ferroukhi : C’est un bilan positif. Le programme de campagne que nous avons tracé est dans sa phase de mise en œuvre. Il se met dans les meilleures conditions, et nous n’avons pas de problème majeur. À mon avis, une campagne, c’est d’éviter aussi «les monologues» qui ne sont qu’un discours développé devant des gens qui ne prennent pas la parole.



Justement, vous avez choisi de faire une campagne en allant à la rencontre des citoyens. Pourquoi ?



Effectivement, nous avons insisté sur la proximité, en raison du fait que nous avons jugé important de développer le contact avec les différentes catégories de la population, avec l’espérance de trouver des solutions à leurs problèmes. Nous avons aussi donné la priorité d’entrer dans le cœur des quartiers d’Alger de différentes communes et même les cités qui ne se trouvent pas toujours dans les meilleures conditions. Les citoyens et citoyennes ont besoin beaucoup plus de discuter, d’être écoutés, de poser des questions et d’interpeller les candidats. Donc, il est important et primordial de leur donner cette occasion, en raison du fait que la campagne reste peut-être le seul moment où il y a plus d’ouverture, plus de rencontres directes, aller rencontrer les gens là où ils sont… mais cela n’empêche pas les meetings et autres rencontres dans les salles…



En étant candidat du FLN, trouvez-vous qu’il garde toujours ce lien avec la population ?



Il faut aller de l’avant, il faut aller vers l’avenir ; et pour atteindre cela, je trouve qu’il faut changer sa méthode d’être en contact avec les différentes catégories de la population.



Selon vous, que faut-il faire pour regagner la confiance des électeurs ?



Il faut une vraie innovation de méthode, en utilisant des clés modernes et non plus historiques. Bien sûr, il y a les valeurs de l’histoire qui sont des références, mais cette jeunesse a des attentes spécifiques, un langage, des codes qui lui sont propres et qu’il faut comprendre en l’intégrant à notre démarche. Il faut voir ces jeunes tels qu’ils sont. Il faut enrichir toutes les actions qui se font dans la wilaya d’Alger, avec toutes ses communes dans différents domaines. Nous avons déjà fait des propositions concrètes, par exemple : l’ouverture, juste après les élections, des permanences pour rester joignable et continuer le travail entamé avec les électeurs, que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons échangé les idées et qui nous ont soutenus, mais également avec les associations, les comités de quartier qui constituent une richesse importante. La deuxième dimension, et en me basant sur mon expérience de ministre, je suis convaincu que nous devons lier le travail de l’APN avec la société civile. Je ne me vois pas demain, si je suis élu, ne pas travailler avec la société civile, les corporations… Nous voulons également travailler avec ces différentes corporations, peu importe leurs orientations politiques, en raison que le travail de l’élu aujourd’hui oblige que pour avoir une société moderne, il faut bâtir des réseaux d’échange et de partenariat avec la société civile. À notre niveau, nous avons déjà entamé ce travail, nous avons eu plusieurs rencontres avec les vétérinaires, les architectes, les travailleurs des collectivités locales, les agronomes, les agriculteurs, les pêcheurs… y compris les catégories spécifiques comme les muets, les trisomiques, les associations pour handicapés… On ne peut pas accomplir un travail législatif et réglementaire de qualité si nous n’avons plus de lien avec les réalités. Il est important de renouveler et d’ajouter de nouvelles préoccupations au programme des actions déjà en cours. L’élu doit être une espèce de carrefour, en même temps mettre au jour, d’une manière constante, les réalités des citoyens.



Vous vous êtes fixé des objectifs, peut-on en connaître quelques-uns ?



Dans le domaine de la jeunesse, beaucoup de choses restent à faire afin de leur faciliter le lien avec le monde du travail. À Alger, il y a plus de 600.000 entre primaire, moyen et secondaire, et beaucoup d’entre eux quittent le cursus scolaire à 14 ans. Donc, il faut améliorer le lien avec la formation professionnelle. Chaque jeune doit sortir avec un métier d’avenir pour lui et qui fait partie aussi des besoins d’une métropole comme Alger qui se modernise et se développe constamment, donc elle a besoin de nouveaux métiers tels que le numérique, l’entretien de la ville, la mécanisation, l’automatisation de toutes les tâches relatives à la propreté… cela peut ouvrir une ville de services. Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre tout le monde à contribution : les collectivités locales, élus, centres de formation professionnelle, parents d’élèves…

Deuxième proposition, aider les étudiants pour sortir d’un monde très théorique dans lequel ils se trouvent, pour passer à un monde pratique. La priorité est de développer ce pont entre les centres universitaires, les instituts et les écoles supérieures, avec le opérateurs économiques issus de différents domaines (agriculture, industrie, industrie des services, tourismes… ) ; ces opérateurs économiques à leur tour doivent développer des capacités d’accueil pour ces jeunes stagiaires, jusqu'à même leur permettre d’avoir des formations complémentaires.

Pour ce qui est de l’aspect local, on essayera, sans trop alourdir le budget public, d’aider les familles non recensées, lors du dernier recensement 2007, en trouvant des solutions pour les prendre en charge, à travers de nouvelles formules. Sans faire de distinction entre les anciens et nouveaux habitants d’Alger, il est important d’instaurer l’équilibre dans la distribution des logements. Comme il y a eu le relogement des habitants des bidonvilles, il faut aussi le faire pour les anciens, où une famille de 12 personnes occupe par exemple F2. L’urgence est de trouver une solution pour ces familles.



Peut-on considérer ces objectifs comme une révision ou revalorisation du statut négatif de l’élu vis-à-vis des électeurs ?



Bien sûr ! Bien que les critiques sont assez difficiles, elles font partie du dialogue pour améliorer les choses. Il ne faut surtout pas refuser d’écouter les gens.



C’est une nouvelle politique que vous proposez ?



Ce sont de nouvelles pratiques qui nous permettent d’avoir moins de problèmes sur les orientations de fond. Il faut avoir une vision et une gestion modernes. Là où il faut évoluer beaucoup plus, c’est sur les pratiques de gestion sur une ville comme Alger, qui ne peut plus être gérée de la sorte. C’est une métropole qui est à plus de 3 millions d’habitants, et elle sera probablement dans les prochaines années à 4 ou 5 millions. Chose qui demande une modernisation complète de sa gestion (circulation, aménagement, créer une interactivité quotidienne avec tous les citoyens dans tous les domaines qui peut être réalisable à travers la numérisation).

C’est important de faire en sorte que les gens soient informés sur leurs démarches et qu’ils y ait un retour sur leur démarche dans différents domaines, comme ce qui a été fait pour le passeport et la carte nationale biométriques. Ce sont des exemples de réussite qu’il faut généraliser.



Selon vous, il faut de la modernité, mais celle-ci ne doit pas se faire au détriment des valeurs propres à l’Algérie...



Je considère que nos valeurs et référents sont suffisants. Cette modernité, il faut la penser par rapport à nos référents propres, tout en gardant la stabilité, la sécurité, la paix, les équilibres sociaux… Il faut aussi utiliser cette modernité qui est un moyen de création d’emplois (absorption du chômage, amélioration des conditions de vie, de l’environnement et de la viabilité du territoire... ).



Mais, avant de passer à l’application, il faut d’abord rétablir cette confiance qui s’est brisée entre l’autorité, l’élu et le citoyen. Comment comptez-vous le faire ?



La confiance est une chose qui se construit d’une manière continue. Elle n’est jamais acquise, et elle n’est jamais perdue. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’elle se construit par un ensemble d’intervenants. C’est pour cela que nous voulons instaurer une espèce de charte entre l’élu et les habitants de cette wilaya. Il faudrait faire un travail, pour que l’ensemble de la chaîne d’intervenants soit au même niveau, et c’est là que le citoyen sentira que ce qui est dit en haut niveau est appliqué dans les institutions, avoir la même prise en charge sur tous les niveaux. Il faut aussi une modernisation des outils et leur transparence qui crée une garantie. Là, on fait la proposition d’informatiser très vite le ciblage social à partir de la proximité. Ce travail évitera les questionnements des citoyens sur plusieurs sujets, tels que la destination du couffin de Ramadhan, les aides sociales… Avec cette capacité, on orientera mieux l’aide de l’État. C’est un grand chantier qu’il faut relier aussi avec les jeunes qui sortent de l’université, avec l’ambition de créer des entreprises… Il faut également développer le domaine de la maintenance toutes catégories confondues, et l’élargir au secteur privé, aussi pour endurer la durée de vie, notamment la qualité de service, tout en créant de l’emploi.



Nous sommes dans une période transitoire, quel rôle jouez-vous ?



Notre rôle est d’aider l’État et le gouvernement dans ses démarches, tout en déterminant la tâche de chacun et de mettre tout le monde à contribution.



Après les élections, il y aura un gouvernement de majorité. Accepteriez-vous de réintégrer l’Exécutif, si on vous le demandait ?



Pour l’instant, ma mission est d’emmener la liste du FLN dans les meilleures conditions, d’aller dans les quartiers populaires parler avec les gens, les écouter et les convaincre. Je veux servir fidèlement les habitants de la capitale, et mon pays, d’une manière générale.



Certains appellent au boycott, quel est votre point de vue ?



Aujourd’hui, nous sommes en phase de construction de nos institutions, c’est un processus, ce n’est jamais gagné d’avance. Donc, c’est une chose qui se mettra dans le temps, on a beaucoup d’ambition pour cette phase, pour les 5 prochaines années, afin d’améliorer la qualité institutionnelle au sein de cette Assemblée.

Donc, avant que ces gens ne posent cette question, il est important de donner la priorité à l’avenir des jeunes en leur laissant des institutions fortes qui leur permettront aussi d’intégrer leurs aspirations et objectifs.

Kafia Ait Allouache