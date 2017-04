Le chiffre du jour : Top 5

Nairobi est la métropole la plus chère en Afrique, selon l’édition 2017 de l’enquête sur le coût de la vie réalisée par The Economist Intelligence Unit (EIU), filiale du fameux hebdomadaire économique britannique. Le Caire, Abidjan, Casablanca et Dakar sont dans le top cinq des villes africaines les plus chères. La capitale kenyane occupe la 75e position à l’échelle mondiale dans ce classement qui compare chaque année les prix de 160 biens et services dans 133 villes du monde.