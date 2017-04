Système commercial américain des préférences : L’Algérie n’en tire pas profit

Une journée-débat sur le système généralisé des préférences (GSP), dispositif facilitant aux pays bénéficiaires l’accès de leurs produits au marché américain en franchise de droits de douane a été organisé hier à Alger par ALGEX en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Algérie. Cette rencontre d’information animée par M. Herfindahl, expert, supervise l'administration du programme SGP et préside le comité interinstitutionnel qui examine l'admissibilité des pays et les produits concernés par ce programme a constitué une occasion idoine aux exportateurs algériens pour prendre connaissance des opportunités d’accès au marché américain à travers les avantages offerts par le SGP. En effet, cet expert américain a rassuré que l’Algérie est à nouveau «éligible» au SGP. «Il y a une grande chance, mais en attendant toujours la décision finale du congrès américain», a-t-il dit. Il a ajouté dans ce sens qu’au vu des potentialités de l’Algérie surtout dans le domaine agricole, les opérateurs algériens peuvent exporter et trouver d’importants débouchés dans le marché américain avec bien évidement les avantages qu’offre ce système. M. Herfindahl trouve qu’il est nécessaire aux entreprises algériennes de prendre part aux différents salons et foires qui s’organisent annuellement aux USA pour mieux connaître ce marché et de nouer des contacts de partenariat avec les entreprises américaines. Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Chiti Chafik, directeur général d’Algex a rassuré quant à lui que l’Algérie va être reconduire : «Le programme était ouvert depuis notre adhésion en 2014, mais le nombre des exportateurs algériens intéressé par le marché américain est très faible» a-t-il indiqué. «Pour vulgariser et informé les entreprises algériennes sur l’importance de ce système a-t-il dit, nous avons organisé la première rencontre en 2016». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple la participation de l’Algérie en tant que invité d’honneur avec une trentaine exposants au salon de l’agroalimentaire à Miami. S’agissant par ailleurs, l’évolution des importations des USA 2006/2016, M. Herfindahl a souligné qu’en 2016, les importations des USA sont élevés à 2.225 milliards de dollars, soit une légère régression de 2% par rapport à 2015, 2.307 MD. L’année 2014, a été marquée par un pic des importations des USA avec une valeur de 2.411 MD. La tendance des importations des USA au cours de la période 2006/2016 est en hausse, la valeur est passée de 1 919 MD à 2.252 MD, soit une progression de 17%. En ce qui concerne l’évolution des exportations algériennes vers USA, l’expert à souligné qu’en 2016 la tendance algériennes vers USA au cours de la période 2014/2016 est en baisse. La valeur est passée de 4.8 Mds en 2014 à 3.2 Mds en 2016, avec une régression de 50%. Ces dernières ont totalisé un montant de 3227 million USD soit une légère augmentation de 46.5% par rapport à 2015. A partir de l’année 2012, les exportations algériennes vers les USA ont connu une nette régression continuelle, dû principalement à la chute des prix du pétrole. Le pic a été enregistré en 2016, avec une valeur exportée de 15 Mds qui est passé à 3.2 Mds en 2016. Il y a lieu de noter que le SGP est un programme mis en place depuis 40 ans et conçu pour promouvoir la croissance économique dans les pays en développement en offrant un accès préférentiel en franchise des droits et taxes au marché américain pour une large gamme de produits provenant des pays en développement.

Makhlouf Ait Ziane