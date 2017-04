Facture d'importation des véhicules de tourisme : Baisse de plus de 7%

La facture d’importation des véhicules de tourisme s`est établie à 336,05 millions de dollars durant le premier trimestre de l'année 2017, contre 362,97 millions de dollars sur la même période de l'année 2016, soit une baisse de 7,42%, a appris l`APS auprès des Douanes. Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises (classés dans le groupe biens d’équipement), leur facture d`importation s’est chiffrée à 126,87 millions de dollars contre 202,31 millions de dollars, en recul de 37,3% entre les deux mêmes périodes de comparaison. Pour ce qui est des véhicules automobiles à usages spéciaux, leur facture d'importation a atteint 100,88 millions de dollars contre 90 millions de dollars, en augmentation de 12,1%. Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en biens de consommation non alimentaires), leur facture d’importation a atteint 96,38 millions de dollars contre 104,45 millions de dollars, soit une baisse de 7,73%. Pour les pneumatiques neufs en caoutchouc, ils ont été importés pour un montant de 33,73 millions de dollars contre 32,55 millions de dollars, en hausse de 3,63%. Pour rappel, sur l’année 2016, le contingent quantitatif d`importation des véhicules de tourisme a été fixé à 98.374 unités dans le cadre des licences d`importation. La facture d’importation des véhicules de tourisme avait coûté près de 1,3 milliard de dollars en 2016 contre 2,04 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%.