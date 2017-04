Prévision du FMI et de la BM sur la croissance en Algérie : « pas réalistes » selon M. Baba ammi

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, s’est entretenu à Washington avec de hauts responsables du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en marge de sa participation aux réunions de printemps de ces deux institutions financières multilatérales.

M. Baba Ammi a rencontré le nouveau directeur du département Moyen-Orient et Asie Centrale au FMI, Djihad Azour, avec lequel il a abordé les réformes engagées par l’Algérie pour faire face à la baisse des cours de pétrole ainsi que les mesures prises pour rationaliser les dépenses publiques et conforter la croissance. Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, le ministre a évoqué les avancées enregistrées dans la modernisation de l’administration fiscale, notamment le volet informatisation des centres des impôts. M. Azour a tenu à exprimer au cours de cet échange avec le premier argentier du pays son appréciation positive des mesures engagées par le gouvernement en matière de rationalisation budgétaire et de soutien à la croissance. Le ministre a également eu des discussions avec le Vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Hafez Ghanem, avec lequel il a évoqué les voies et moyens pour renforcer davantage la coopération entre l’Algérie et cette institution financière internationale. M. Ghanem s’est dit à ce propos satisfait de la qualité du partenariat avec l’Algérie en marquant la disponibilité de la Banque mondiale à apporter son appui à l’Algérie dans ses efforts de développement économique à travers les services conseils mis en place par la BM pour les pays à revenu intermédiaires non emprunteurs ainsi que les partenariats publics-privés (PPP). A ce titre, M. Babaammi a tenu à souligner que l’intervention de la Banque mondiale en matière des PPP devrait se focaliser sur des projets prioritaires structurants et rentables. Dans le cadre de sa participation aux réunions de la BM et du FMI, le ministre a pris part aux réunions du Comité monétaire et financier du FMI et du Comité de développement de la Banque mondiale. Les dernières prévisions économiques du FMI tablent sur une reprise de l'activité économique, de l'investissement et du commerce après plusieurs années de faible croissance mondiale. La reprise récente des prix des produits de base offre également un certain soulagement aux exportateurs de produits de base, selon le FMI. Les discussions lors de la réunion du comité de développement se sont focalisées sur les efforts à consentir par le Groupe Banque mondiale afin d’atteindre ses deux objectifs qui sont l’éradication de l'extrême pauvreté et le partage de la prospérité.

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a rencontré samedi à Washington, le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, avec lequel il a abordé l’état de la coopération bilatérale. Les discussions qui se sont déroulées en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) ont été axées sur les moyens de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Le ministre a eu, par ailleurs, des discussions avec le président de la Nouvelle Banque de développement (NBD), K.V Kamath, qui lui a fait part des missions de cette banque qui consistent à mobiliser des financements pour les projets d’infrastructure et de développement durable dans les pays des BRICS et dans d’autres économies émergentes et en développement. M. Babaammi a également rencontré, en marge de sa participation aux réunions des institutions de Bretton Woods, le vice président de développement régional, intégration et prestations de services de la Banque Africaine de développement (BAD). Les discussions ont porté essentiellement sur l’accompagnement de l’Algérie en matière de diversification de l’économie, de développement des énergies renouvelables et de l’industrialisation des hydrocarbures. L’accompagnement de la BAD pourrait être envisagé à travers des prises de participations dans ces projets.