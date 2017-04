Dans la lucarne : La double « casquette »

Notre football est à la recherche de stabilité. Celle-ci passe par une fédération algérienne forte et puissante qui pourra servir de « locomotive pour la discipline afin de la mener à bon port sans trop de « pépins ». Il est vrai que depuis le 20 mars dernier, la veille du printemps, la FAF est dirigée par un nouveau président, Keireddine Zetchi, à la place de Mohamed Raouraoua, qui n’a pas voulu briguer un autre mandat. Comme dirait l’adage, « tout nouveau, tout beau ». Les observateurs ont nourri, faut-il le répéter, de sérieux espoirs pour voir notre football repartir du bon pied, surtout que les capacités intrinsèques locales ont été jusqu’ici inhibées et empêchées, d’une certaine façon, d’éclore et de s’exprimer comme elles le voulaient. Aujourd’hui, avec l’ère Zetchi qui commence, l’optimisme ne pouvait qu’être de mise dans un milieu footballistique très suivi,

« scanné même » du fait que les 40.000 000 d’Algériens, même les

« bébés », une façon de parler, suivent avec une attention accrue le « jeu à onze » national. Zetchi avait déjà pris son bâton de pèlerin pour d’abord choisir le DTN, Fodil Tikanouine, mais aussi le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz. Il faut dire que le fait qu’il privilégie la « filière espagnole » est en soi quelque chose que la grande majorité des spécialistes avait appréciée. Nous aimons les Espagnols, et surtout leur jeu, considéré, à juste titre, comme le meilleur au monde. Ses deux clubs, le Real Madrid et le Barça, sont choyés et adulés par tous à travers le monde. On se bouscule pour les voir. Même des chefs d’Etat font tout pour y être présent aussi bien au Berbabeu qu’au Camp Nou pour les voir devant leurs yeux, afin de mieux apprécier le spectacle étalé devant eux par de véritables virtuoses. On peut dire tout ce que l’on veut sur le coach de l’EN, mais Zetchi a tenu parole. Personne n’a réussi à l’en dissuader. Ceci dit, Zetchi est quelqu’un qui a fait ses preuves sur le terrain. Peut-être, mieux que personne ! Néanmoins, aujourd’hui, en devenant le président de la FAF, on a l’impression qu’il n’arrive pas à se défaire de sa situation en tant que président du PAC. C’est vrai que son « bébé », lancé en 1994, dans son quartier du Paradou reste quelque chose de précieux, du moment que le produit qui est proposé, chaque année que Dieu fait, tout le monde l’adule. Car il est fait avec minutie, amour et surtout perfection. Là, on ne peut que saluer le travail qu’il a pu effectuer jusque-là, au point qu’il est tout simplement passé à « l’exportation ». On aurait pu fermer les yeux s’il n’avait pas changé de statut. C'est-à-dire s’il s’était contenté de sa « casquette » de président du PAC, personne n’aurait émis la moindre critique ou observation à l’égard de son travail. Voilà que Zetchi est désormais le président de la FAF. Autrement dit, il gère tout le football algérien et, automatiquement, il aurait dû accepter de céder la présidence du PAC à quelqu’un d’autre. Zetchi est en train aujourd’hui de négocier le départ de son joueur Meziani à Rennes (Ligue1 française). Certes, le contact n’a pas abouti pour le moment du fait qu’on est encore au stade des négociations, mais c’est Zetchi qui mène le bal. Pourtant, tout le monde avait entendu l’intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, concernant le cumul. Il reste intransigeant. Il est certain qu’il faudra à ce niveau choisir. Car le football algérien a besoin d’un Zetchi à plein temps. Il doit être impliqué à 100% afin de redorer l’image de marque de notre football, bien « écorchée » au Gabon à l’occasion de la CAN 2017.

Hamid Gharbi