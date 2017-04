Ligue 1 : Le CS Constantine poursuivra la saison au stade Hamlaoui

Le CS Constantine (Ligue 1 algérienne de football) poursuivra la saison au stade Chahid Hamlaoui suite au refus des autorités locales (APC) de l’autoriser à recevoir ses adversaires au stade Benabdelmalek-Ramdane lors des dernières journées du championnat, a appris l'APS samedi auprès du club de l'Est. Les dépenses liées à l’organisation d’un match au stade Hamlaoui qui se vide en cette fin de saison en raison des résultats en dents de scie enregistrés par les "Sanafirs", qui luttent pour leur maintien ont été parmi les raisons ayant poussé les dirigeants constantinois à vouloir changer de domiciliation, selon les responsables du club.

Le CSC, en compagnie de l'USM Harrach est fortement pénalisé par le nouveau calendrier de la compétition avec un repos forcé de plus de 50 jours, avant la reprise prévue le week-end du 5 et 6 mai prochain. Au classement, le CSC occupe la 13e place avec 25 points à égalité avec la JS Kabylie et reste sérieusement menacé par la relégation.