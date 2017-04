Championnat de Ligue 2 (28e journée) : Le RCA et l’ASK en division amateur

L’ASK Khroub et le RC Arbâa, adversaire le week-end dernier à l’occasion de la 28 journée du championnat de Ligue Deux, évolueront officiellement la saison prochaine en division amateur. A deux manches de la fin de saison, les deux formations ont perdu toute chance de maintien.

Par ailleurs, concernant l’accession, l’US Biskra et l’USM Blida ont pris une sérieuse option. Les poulains du coach Zane ont réalisé un bel exploit à Chlef. La formation de la ville des Roses s’est imposée par un score fleuve (1-4) face à l’ASO. C’est en seconde période que la situation s’est débloquée. 48’, Bouheniche ouvre la marque pour les visiteurs. 75’, Melika égalise en concrétisant les efforts des siens.

Dans les dix dernières minutes l’USMB accélère et parvient à reprendre l’avantage par l’intermédiaire d’El Bey (82’ et 89’) et Rabti (85’). De son côté, la formation phare de la région des Zibans est allée à Oran damer le pion à l’ASMO. Les joueurs de l’USB se sont imposés par le score large de 2 à 4. A la demi-heure de jeu, Djabout donne l’avantage à Biskra. Au retour des vestiaires, Ameur Yahia égalise pour les locaux. Dans la foulée, Kabri (52’) et Benkouider (54’) redonne l’avantage aux locaux.

Le but de Barradja (58’) ne changera rien à la donne, d’autant plus que Djabout est venu confirmer le succès des siens juste avant le coup de sifflet final. De leur côté, la JSM Skikda et la JSM Bejaia ont vu leurs chances de rejoindre le PAC en Ligue Une s’amincir, malgré leurs succès respectivement face au CRB Ain Fekroun (4-1) et le MC El Eulma (2-1). Dans le bas du tableau, la rencontre ASK-RCA a tourné à l’avantage des visiteurs (0-3).

En dépit du résultat, les deux équipes ont officialisé leur descente au palier inférieur. Le Widad de Boufarik, en position de premier relégable, s’accroche encore. La formation de la Mitidja s’est imposée à domicile face au Mouloudia de Saida par le score de 2-1. Une victoire qui permet au WAB de garder espoir.

R. M.

----------------//////////////////

Résultats :



JSM Béjaïa - MC El Eulma 2-1

JSM Skikda - CRB Aïn Fekroun 4-1

WA Boufarik - MC Saïda 2-1

CA Bordj Bou Arréridj - Paradou AC 1-2

ASO Chlef - USM Blida 1-4

AS Khroub - RC Arbaâ 0-3

Amel Boussaâda - GC Mascara 3-0

ASM Oran - US Biskra 2-4

Classement :

Pts J

1). Paradou AC 59 28

2). USM Blida 48 28

3). US Biskra 45 28

4). JSM Béjaïa 43 28

5). JSM Skikda 42 28

6). Amel Boussaâda 37 28

7). CAB Bou Arréridj 36 28

--). MC Saïda 36 28

9). ASM Oran 34 28

--). ASO Chlef 34 28

11). CRB Aïn Fekroun 33 28

--). MC El Eulma 33 28

13). GC Mascara 32 28

14). WA Boufarik 31 28

15). RC Arbaâ 25 28

16). AS Khroub 24 28.