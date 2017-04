JSK : tout près du maintien

La JS Kabylie a réussi l’exploit de revenir de Batna avec les trois points de la victoire, lors de son déplacement chez le CAB local. Un exploit effectivement, dans la mesure où il n’était pas aisé d’épingler le CAB chez lui, à Sefouhi, qui plus est, directement menacé de relégation.

Cette victoire, la seconde de suite en championnat, après le 2-1 face au NAHD à domicile, permet aux Kabyles de souffler un peu et de croire de nouveau en ses chances de maintien. Il est vrai que ce n’est pas encore vraiment joué, mais il n’en demeure pas moins que ce succès vaut son pesant d’or. Le fait est d’avoir battu un concurrent direct pour le maintien.

Eliminée de la coupe d’Algérie et de la coupe de la CAF, la JSK se consacre désormais à son objectif principal de la saison, en l’occurrence le maintien. Et c’est presque chose faite au regard des données actuelles. Ex-aequo avec le CSC, avec un match en moins qui plus est, les Canaris peuvent prétendre carrément à la onzième place s’ils remportent leur prochain match. C’est dire que l’ascension de la JSK est enclenchée.

Bien que souvent confronté aux différentes défections, Mourad Rahmouni a su mettre en place une équipe concurrente. Mieux, il a redonné leur chance à des jeunes du cru, à l’image de Tizi Bouali ou encore Guemroud, l’auteur du but de la victoire à Batna. Car au-delà de l’enjeu du maintien, Mourad Rahmouni veut surtout bâtir pour le moyen et le long terme. C’est ce qui ressort de ses différentes compositions d’équipe ou on l’a vu mettre dans le bain de plus en plus de jeunes.

Malgré une pression terrible et un contexte pas du tout avantageux, Rahmouni et Moussouni ont réussi à mettre une équipe en place, proposant même, par à-coups, du beau jeu. De bon augure.

Amar B.