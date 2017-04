Lecture de textes romanesques et poétiques : Une œuvre enrichissante de l’esprit

Une ambiance conviviale a été suscitée par des littéraires qui ont déclamé des extraits de textes poétiques et romanesques dans une atmosphère attentive et provoquant l’intérêt du public. C’était lors d’une rencontre-débat organisée à la librairie Chaib-Dzair relevant de l’ANEP à Alger, intitulée « Lecture de textes romanesques et poétiques », présentée par Sid-Ali Sekhri qui a incité les gens « à faire aimer à nos enfants la lecture, en leur proposant des livres qui stimulent cet acte de culture, d’enrichissement de l’émotion et de l’esprit des jeunes lecteurs. Cette exhortation se justifie dans la mesure où la lecture tend à se raréfier, notamment que l’Algérie reste un terreau fécond et un berceau de la littérature à l’échelle maghrébine, dans les différents genres, soit dans la poésie, les contes et autres styles littéraires. Dans ce cadre, le modérateur du débat a rappelé entre autres les plumes algériennes dans la littérature, dont Mohamed Dib, Jean Amrouche, Malek Haddad, Nabil Fares, Assia Djebar et autres grands noms qui ont fait la célébrité de notre littérature et qui resteront éternels dans nos bibliothèques. Après avoir rappelé l’utilité de cette lecture des extraits des textes qui visent à inciter à lire le texte en le faisant aimer à voyager dans la littérature, M. Sekhri a cité quelques extraits de poèmes de poètes algériens qui ont été écrits dans différentes situations, dont des écrits de Bachir Hadj Ali, Kateb Yacine, Djamel Amrani et d’autres poètes qui ont enrichi la littérature maghrébine et algérienne en particulier. Par ailleurs et lors du débat, il y avait des initiatives auprès des écrivains et de poètes algériens, dont l’auteur, le journaliste Saadi et la pharmacienne Noura qui a créé une ambiance poétique pertinente, en citant des extraits d’auteurs universels. Le public a été unanime pour souligner que la littérature n’est pas le domaine privilégié des gens de lettres, bien au contraire, des écrivains dont la notoriété est reconnue sont des spécialistes en mathématiques et des sciences. Une initiative à encourager au maximum.

Hichem Hamza