Journée d’information sur la propriété intellectuelle : La DGSN protège la créativité

A l’occasion de la journée internationale du Livre et des Droits d’auteurs qui coïncide avec le 23 avril de chaque année, et la journée mondiale de la Propriété intellectuelle célébrée chaque 26 avril, la direction générale de la Sûreté nationale et l’Office national des droits d’auteurs et des droits voisins ont organisé, hier, au forum de l’Ecole supérieure de police Ali-Tounsi, une conférence d’information sur les défis de la protection intellectuelle.

Le directeur général de l’ONDA Samy Bencheikh El Hocine a déclaré de prime abord l’adhésion de l’Algérie par décret présidentiel au traité de Pékin sur la propriété intellectuelle. Un système international qui développe les deux précédents traités dont l’Algérie faisait partie, en l’occurrence le traité de Berne et le traité de Rome. Samy Bencheikh a appelé à se mettre au diapason des nouveaux supports numériquse de la propriété intellectuelle. «L’œuvre intellectuelle est de nos jours numérique, il n’y a plus de caractère tangible, il faut se mettre à jour avec les nouvelles méthodes. L’Algérie est à jour dans ce domaine, et cet aspect représentera 40% des discussions prévues aujourd’hui au menu de la commission mixte entre l’Algérie et les Etats-Unis» a-t-il fait savoir. De son côté, l’officier de police Achour Moulay a indiqué que la DGSN a lié ses services avec Interpol, les services des douanes, l’ONDA et le Centre national du registre de commerce ces dernières années afin de contrecarrer les atteintes à la créativité intellectuelle. Une démarche qui a porté ses fruits selon Achour Moulay. «La DGSN a traité 241 affaires liées à la propriété intellectuelle en 2015. Le chiffre est en baisse car nous avons traité 157 affaires en 2016», a-t-il fait savoir avant de revenir sur la stratégie adoptée par la police algérienne à travers la spécialisation des enquêteurs de la DGSN dans ce domaine, la parfaite connaissance du volet juridique, la création de brigades spécialisées au niveau de toutes les sûretés de wilaya, mais aussi, la sensibilisation à travers des portes ouvertes organisées chaque année ainsi que la participation aux salons organisées par l’ONDA.

Par ailleurs, M. Samy Bencheikh El Hocine a indiqué que l’ONDA devrait signer incessamment des conventions avec 8 grands sites mondiaux de téléchargement et de consultation d’œuvre artistiques et intellectuelles ,à l’exemple de Facebook, Deezer et Netflix, convention qui permettra également l’exploitation des œuvres algériennes par tous les internautes. L’interlocuteur a également confirmé la signature d’un accord avec neuf chaînes de télévision privées algériennes pour insérer leur activité dans un cadre juridique tout en appelant le reste des chaines à en faire de même afin de préserver les droits des artistes et créateurs algériens.

Kader Bentounès