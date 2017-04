Hommage à Maâlma Yamna à l’opéra d’Alger : Concert fabuleux

En effet, l’orchestre régional d’Alger a envoûté, vendredi dernier, le public algérois, le temps d’une soirée andalouse intitulée "El Rabie El Andaloussi" (le printemps andalou), qui a ravi les oreilles des mélomanes avertis qui se sont déplacés pour assister à l’événement. Ce spectacle entre dans le cadre du programme des activités de l’Opéra d’Alger qui s’étend jusqu’au mois de juillet prochain. Plutôt enclin à jouir de ce printemps andalou offert sur un plateau d’argent, le public a été conquis à travers l'excellente prestation donnée par l'orchestre dirigé par le virtuose du violon, Mokdad Zerouk, dans un bel ensemble architectural à la blancheur éclatante, conjuguant esthétique, confort et modernité. L'ouverture de la soirée a été assurée dans le style "zidane" par Mhamed Bouchâan, suivi de Toufik Meziane dans le style "Sika", Lamia Madini dans le style "Rsed" et Billel Bestani dans le style "Mezmoum". Composé d’une vingtaine de musiciens et de huit choristes, l’orchestre régional d’Alger a gratifié le public d'un bouquet de musiques exécutées par des artistes professionnels chevronnés, qui ont fait preuve d'un grand talent, propre à émouvoir l’assistance. Durant ce concert andalou, d’une heure et quinze minutes, présenté en bonne et due forme, un hommage a été consacré à Mâalma Yamna. La deuxième partie a été jouée dans le style "Haouzi Aroubi" composé d’airs très prisés dans l’Algérois. La salle, sous l’emprise des sons, saluait l'orchestre et battait la mesure des rythmes langoureux avec des applaudissements de plus en plus nourris. Un moment chargé d'émotion, de bonheur et de paix qui la plongera dans un merveilleux voyage à travers l'Andalousie arabe, sur les traces ou dans les pas de Zyriab. Rappelons que Yamna Bent El Hadj El Mehdi (née en 1859 à Alger - décédée le 1er juillet 1933) fut une chanteuse algérienne connue sous le pseudonyme Maâlma Yamna ou encore Cheikha Yamna. Elle était devenue "la voix" féminine par excellence de la musique arabo-andalouse algérienne. Dès l'enfance, elle avait de bonnes dispositions pour le chant. A l'âge de 10 ans, elle participe aux fêtes familiales dans la Casbah d'Alger. On rapporte même qu'après ses tours de chant, elle allait jouer à un jeu de marelle sur les terrasses des habitations avec les fillettes de son âge ! Issue d'une grande famille algéroise, Yamna brave tous les interdits et tous les préjugés en se dirigeant vers la musique. Travailleuse inlassable, obstinée, généreuse et passionnée, son père, El Hadj El Mehdi, usera de toute son autorité pour l'en dissuader et n'aura réussi qu'à renforcer sa détermination à persévérer dans une carrière musicale prometteuse. Elle parvient à s'imposer dans le monde musical par ses connaissances techniques très poussées. Elle en était captivée et a su se tracer une voie inspirée par ses aînés masculins qui furent de grandes pointures de la musique algérienne de l'époque comme les maîtres Mnemeche (1809-1891), Mohamed Sfindja (1848-1908), Mouzino (Saul Durant)... Elle décède à l’âge de 74 ans, le 1er juillet 1933 à Alger. Elle repose au cimetière d’El Kettar.

Sihem Oubraham