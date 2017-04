Regard : Les canalisations hantent toujours les Algérois

Des efforts éléphantesques ont été consentis, dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrhéiques et autres, liées, à la mauvaise qualité de l’eau. Mieux encore, nous avons même atteint les Objectifs du millénaire, en termes d’accès à l’eau potable et du raccordement au réseau d’assainissement. C’est un fait, l’époque des fosses septiques, est bel et bien révolue, à notre grand bonheur. Les zones éparses, les campagnes, ont été, aussi, touchées, par la modernité et surtout les programmes nationaux de lutte contre la précarité et les disparités entre les régions. Les taux ainsi que le linéaire de branchement à l’eau potable et à l’assainissement, ne font, à vrai dire que confirmer les progrès réalisés dans l’amélioration du niveau de vie du citoyen, de manière générale. On assiste, aujourd’hui, dans certains quartiers où les habitations remontent, à l’époque coloniale, l’ouverture de chantiers pour le remplacement des canalisations afin de sécuriser les réseaux. Néanmoins, il existe encore et malheureusement à Alger, des « anomalies » et des dysfonctionnements inacceptables, voire incompatibles avec le statut de capitale politique et économique du pays. En effet, on continue à voir des conduites éventrées et des mares d’eau usées qui inondent trottoirs et chaussée, dans certains quartiers, dégageant des odeurs nauséabondes, à même de faire fuir les passants. A quelques mètres du palais de justice d’Abane Ramdane, encore un problème d’eau usée qui refait surface, pas seulement pour empoisonner la vie des habitants mais également ternir l’image de marque d’Alger. Ceux qui fréquentent, cette rue, ont certainement remarqué, ces eaux verdâtres transformant cette dernière, en marécages, en bonne et due forme. Le risque de se faire arroser « abondamment » ou se faire surprendre par une éclaboussure, jaillissant par-dessous un revêtement flottant n’est pas à écarter, de nos jours. Aujourd’hui, remédier à ces plaies entachant le paysage est plus que nécessaire, d’autant plus qu’Alger aspire à faire peau neuve, à la faveur du Plan Stratégique de Développement de cette ville pour lequel une enveloppe considérable a été dégagée.

Samia D.