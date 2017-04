Protection civile : Semaine de prévention aux risques sismiques

La direction générale de la Protection civile (DGPC) organise depuis hier à Mascara, une semaine de sensibilisation sur les dangers des risques sismiques, indique un communique de cette institution.

Au cours de cette semaine de sensibilisation qui rentre dans le cadre d'application du Programme de prévention et de la sensibilisation aux divers risques, un riche programme sera mis en œuvre par les cadres de la DGPC et ceux de la wilaya de Mascara, où plusieurs daïras et communes seront sillonnées. Il sera également question d'un programme d'action en matière de sensibilisation et de prévention sur le risque sismique, dans le milieu scolaire, où des conférences seront animées au profit des inspecteurs, des directeurs et des professeurs des établissements des trois cycles scolaires, ajoute le communiqué. La DGPC précise que cette campagne de sensibilisation sera organisée sous forme de plusieurs ateliers traitant le risque sismique. Il s'agit des ateliers sauvetage déblaiement et secourisme, exercices de simulation sur la manière d'agir lors d'un séisme en utilisant le camion simulateur, affiches et panneaux des risques majeurs, communications sur le phénomène séisme suivies de débats et émissions radiophoniques locales.

Par ailleurs, la direction générale de la Protection civile note que cette campagne de sensibilisation vise à réduire la vulnérabilité au risque sismique, à favoriser une prise de conscience de la population, à apporter une meilleure connaissance du risque et à prodiguer les consignes de prévention (conduite à tenir). (APS)