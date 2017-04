Lutte contre l’envenimation par le scorpion : caravane de sensibilisation

Les piqûres de scorpion continuent de constituer un véritable problème de santé publique, du fait de leur morbidité qui, en dépit des efforts, demeure à des niveaux relativement élevés, puisqu’il a été enregistré 43.150 piqûres en 2016, contre 46.762 en 2015, soit une baisse de 8%. Contrairement au nombre de décès qui a vu une hausse de 24%, à savoir 47 décès, contre 38 pour la même période.

Dans l’objectif de réduire le taux de décès par l'envenimation scorpionique à 0% une première caravane de sensibilisation et de prévention contre l’envenimation scorpionique a été lancée samedi dernier à Alger en collaboration avec le ministère de la Santé, le comité national de lutte contre l’envenimation scorpionique, l’institut national de santé publique et la direction générale de la protection civile.

Lors d’une conférence de presse organisée en marge du lancement de la caravane, le directeur général de l'Institut Pasteur Algérie, le docteur Zoubir Harrat a indiqué que « cette campagne de sensibilisation se veut une action de proximité par rapport aux populations qui vivent dans les wilayas à risque. Elle va dans un premier temps parcourir trois wilayas les plus touchées, à savoir les wilayas de Biskra, de Msila et de Batna. Il y aura d’autres caravanes qui vont suivre et qui vont toucher les wilayas du centre du pays, c'est-à-dire Ghardaïa, Djelfa et Laghouat. Dans la même année, la caravane va parcourir les wilayas de l’Ouest et du Sud «, a-t-il notamment déclaré.

Dr. Harrat a expliqué par ailleurs qu’avant l’installation du comité national de lutte contre l'envenimation scorpionique en 1987, le taux était assez élevé avec 150 décès et plus de 100.000 piqûres par an. Grâce aux efforts accomplis par la direction de la prévention et également à travers les activités du comité national, ce chiffre a baissé de plus de 50% en 2004 et il continue à baisser grâce aux actions de proximité mais également aux actions relatives à l’éducation, la communication et l’information des populations dans les zones à risque.



Livraison de 2.800 doses de sérum



Il a tenu à préciser aussi qu’» il ne s’agit pas d’une campagne temporaire mais elle va durer dans le temps. Espérons que le taux sera réduit à 0% décès par l'envenimation scorpionique. «

En ce qui concerne le sérum antiscorpionique, Dr. Harrat a précisé que « l’institut Pasteur a mis tous les moyens nécessaires au profit des besoins des populations «, et d’ajouter « cette caravane va servir pour la livraison de 2.800 doses de sérum de bonne qualité dans les wilayas en question. Sur le plan de production de l’institut, il y a la production de plus de 80.000 doses de sérums antiscorpionique qui vont couvrir tous les besoins du secteur sanitaire.»

De son côté, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Ismaïl Mesbah, a rappelé la situation durant les trois dernières décennies, « on est passé de 150 décès par an, avant les années 2000, à une centaine au cours des années 2000 et à moins de 50 au cours de ces dernières années. Ceci veut dire qu’il y a un véritable effort déployé en matière de santé, de prévention et de prise en charge «, a-t-il fait remarquer.

Selon le Pr. Mesbah, la majorité des décès sont enregistrés essentiellement dans la catégorie enfants. « Les petits enfants sont inconscients du danger et quant ils se font piqués, ils n’alertent pas leurs parents. C’est pour cette raison que cette campagne de sensibilisation vient en appui à des actions déjà faites au niveau des wilayas concernées «, a-t-il expliqué avant d’ajouter : « des actions intersectorielles qui sont très simples, il faut qu’il ait de l’éclairage public dans les rues, à l’intérieur des maisons, on s’assure par des gestes simples que le scorpion n’est pas dans les chaussures avant de les mettre et ne pas laisser les ordures à côté de la maison.



Formation au profit des praticiens



« C’est sur ces gestes là qu’on est en train d’agir puisque près de 40% des piqûres ont lieu à l’intérieur des domiciles. «

Le Pr. Mesbah a souligné : « Les efforts déployés ont permis de passer de plus de 50.000 piqûres par an dans les années 2000, à 42.000 piqûres ces dernières années.»

Il a précisé qu’» une fois arrivée à la wilaya de Biskra, il y aura une formation de l’ensemble des praticiens de la région afin de sensibiliser les professionnels de la santé à la prise en charge dans les meilleures conditions des cas l'envenimation scorpionique. «

Le directeur général de l'Institut Pasteur Algérie, le Dr. Harrat a d’autre part, annoncé que dans le cadre des objectifs visés par l’institut en matière de redéploiement de la production locale du sérum, l’INSP compte aménager de nouveaux locaux afin de produire un sérum antiscorpionique de qualité et de quantité suffisante, ainsi que d’autres sérums biologiques à usage thérapeutique. « Il y a de gros efforts déployés par l’Institut Pasteur, ajoutés aux différents travaux de recherche qui sont en court en collaboration avec les partenaires dans le réseau de l’INSP. «



Wassila Benhamed