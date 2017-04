Bulletin gagnant

L’Algérie ne vit pas en autarcie et notre vie sociale et politique ne se déroule pas en vase clos. Les événements internationaux sont là pour nous rappeler l’importance stratégique, voire vitale d’institutions solides, frappées du sceau de la légitimité populaire et de l’efficacité opérationnelle pour traiter toute situation de quelque ordre qu’elle soit. Aussi, il ne faut pas s’arrêter à l’apparence des choses, aux discours des uns et des autres, aux explications et promesses légères, amusantes ou graves que cette campagne électorale nous a donnée à voir. Faut-il rappeler que toutes les campagnes y compris celles qui se déroulent dans les pays qui se prétendent dépositaires du legs de la liberté et de la démocratie traînent leur lot d’anecdotes amusantes et de déclarations moins drôles ? Les prochaines élections législatives seront les premières à se dérouler conformément à la Constitution amendée qui a introduit des mécanismes et institué une transparence de l’ensemble du processus électoral. Une avancée historique même si toute démocratie est perfectible parce qu’elle est faite par des femmes et des hommes porteurs d’une culture, d’une vision des choses, d’une sensibilité et d’un rapport à l’espace public qui ne renvoient pas (fort heureusement à l’unanimisme). Comment faire pour traduire la rivalité partisane en un atout qui consolide la maison Algérie ? Comment faire pour traduire la «sanction des urnes» en un capital collectif qui engage l’ensemble «petits» partis comme «grands», électeurs engagés comme simples citoyens pour transformer cette force qui fait mouvoir les candidats et la société civile durant cette campagne en une dynamique au service d’un seul parti à nul autre pareil : l’Algérie ? M. Ahmed Gaid Salah à trouvé la bonne formule : les législatives du 4 mai prochain sont un rendez-vous national hautement vital pour l’Algérie et les Algériens a t-il déclaré en rappelant que les personnels de l’ANP participeront dans l’accomplissement de ce devoir national, hors des casernes aux côtés de leurs concitoyens, et ce, conformément aux lois de la République. Des femmes et des hommes, des institutions sont mobilisées pour que l’Algérie soit un Etat de droit, un espace d’épanouissement pour les citoyens, protecteur pour les catégories vulnérables et d’espoir pour la jeunesse qui se compte en millions sur les bancs des écoles et des instituts. Des lois sont votées, des réformes menées, des décisions hardies sont prises sur le front économique et social. Ce pays, le nôtre a trop tôt crié victoire dans les années quatre-vingt. Il a déchanté dans les années quatre-vingt dix. Il en a payé le prix fort mais a gagné en maturité pour ne pas se laisser «embobiner» une seconde fois par ceux qui ne disposent que du verbe pour promettre monts et merveilles. Pouvoir et contre-pouvoir et un couple nécessaire à la démocratie tout comme la majorité doit accepter d’écouter les doléances de la minorité partant du principe que cette dernière doit se plier à la loi du nombre. Perdre une élection ou la gagner ne doit pas justifier des démarches qui vont à l’encontre d’un seul parti qui transcende tous les autres, l’Algérie et d’une seule politique qui transcende toutes les autres, le patriotisme.

Mohamed Koursi