Nouvelles de Sétif, ressources en eau : Des projets en retard

Page animée par F. Zoghbi

Dans la dynamique d’inspection et de suivi constants sur le terrain de l’ensemble des projets en voie de réalisation, et de strict respect des délais de réalisation sans que la qualité de l’œuvre en pâtisse, le wali, M. Maskri, s’est rendu récemment dans la zone sud de la wilaya, où il a consacré la totalité de sa visite aux projets relevant du secteur des ressources en eau.

Une visite qui s’inscrit dans le prolongement de la première action du genre qui remonte au 2 mars dernier sur les mêmes sites et a permis au premier responsable de cette wilaya de s’enquérir de l’état d’exécution des instructions données dans ce contexte à l’effet de réceptionner les grands projets de l’eau destinés à alimenter cette zone de la wilaya en eau potable.

A ce titre le wali se rendra d’abord dans la commune de Ain Azel, au sud de la wilaya où il a inspecté le chantier destiné à alimenter les populations des localités de Maafar, Rasfa, Salah Bey et Ain Lahdjar à partir des 11 forages de Kherzet Youcef produisant un débit de 220 litres/seconde. Il fera état d’une série d’instructions allant dans le sens de la dynamisation de ce chantier et l’achèvement rapide des travaux pour sa mise en service dans un délai de 10 jours.

Comme il fera état de cette même rigueur pour ce qui est de l’achèvement du réservoir de l’agglomération rurale de Maafar dont les populations ont été lourdement affectées durant la décennie noire et fixera là aussi une échéance allant du 15 au 20 mai pour la livraison de cet ouvrage.

En allant s’enquérir ensuite de visu de l’avancement des travaux du chantier devant également alimenter les populations de Ain Azel, Boutaleb et El Hamma à partir du forage de « Chaaba el Hamra » doté d’un débit de 210 litres/seconde, le chef de l’exécutif de wilaya ne manquera pas de déplorer les retards accusés par rapports aux échéances fixées lors de sa précédente visite. Instruisant fermement le directeur de wilaya des ressources en eau de veiller au respect de ces délais et de procéder rapidement à la mise en place des équipements des stations de pompage pour la réception du projet avant le mois de ramadhan, faute de quoi une résiliation sera prononcée à l’endroit de l’entreprise défaillante et son remplacement immédiat.

Dans la commune de Ain Oulmène où il se rendra ensuite pour mesurer l’avancement de raccordement en eau potable de ce centre à partir des forages d’El Karma et Charchoura qui touchera 73.000 habitants et 10.000 autres élisant domicile dans des agglomérations secondaires, c’est un sentiment de satisfaction qui prévaudra au vu des avancées constatées dans la réalisation de ce projet qui, à la grande satisfaction de la population de cette grande commune du sud de la wilaya, sera mis en service dans les 20 jours qui suivent cette visite et donc mis en service aussi avant le début du mois de ramadhan. Dans la commune de Guellel ensuite où il constatera une situation déplorable du chantier d’assainissement, le wali exigera des responsables concernés un rapport détaillé à l’effet d’une prise en charge définitive de ce projet.

Remise de 310 logements à Ouled Saber

C’est une ambiance de fête populaire marquée également par beaucoup d’émotion que le wali à présidé la cérémonie de remise des clefs et de décisions de 310 logements publics locatifs dans la commune de Ouled Saber.

Au cœur de cette foule venue assister à cet événement et de vibrants you-you qui réchauffaient les cœurs par le temps froid qui sévissait, Azzedine Bouras, handicapé et tendant ses mains à ses deux enfants, ne sera pas en recevant les clefs de son logement sans être trahi par des larmes de joie et une émotion forte alors qu’il regardait le ciel : « Dieu merci, maintenant, je suis un homme heureux. » Non loin de lui Matmati Loucif, né en 1937, qui attend ce logement depuis 20 ans n’est pas sans jubiler : « J’ai enfin un chez moi et je peux mourir tranquille ! Cela fait 20 ans que nous vivons d’espoir moi et ma famille, je voudrais dire un grand merci au Président Bouteflika pour m’avoir permis, comme beaucoup d’autres qui ne sont pas mieux lotis que moi, d’accéder enfin à un logement et y vivre pour le reste de mes jours dignement. » En présidant cette 14e cérémonie de remise des clefs de 2.457 logements dans différentes communes, le wali n’en est pas moins sans inscrire cette opération dans le cadre d’une démarche allant dans le sens de la satisfaction de cette préoccupation majeure du citoyen : « Nous avons en effet pris la décision d’attribuer à leurs bénéficiaires tous les logements qui sont déjà pré-affectés et nous le faisons au fur et à mesure pour les livrer avec toutes les commodités qui s’imposent et ne laisser aucun détail qui puisse faire l’objet de désagrément pour les occupants. L’opération se poursuivra dans les jours à venir pour que de nombreux autres logements soient attribués. » Sur plus de 5.000 logements publics pré-affectés il ne restera que 2.593 unités à inscrire dans cette dynamique, dans une wilaya qui n’aura jamais depuis l’indépendance bénéficié d’autant de logements et compte actuellement un portefeuille de 94.565 logements tous segments confondus sur lequel 61.511 sont achevés et 21.855 en cours de réalisation au moment où 11.199 autres sont en cours de lancement.

LPP

Lancement de 940 unités

Répondant aux attentes des citoyens dont les revenus permettent d’accéder à un tel segment et faisant pour la prise en charge des dossiers déjà en instance au niveau de la wilaya, le wali a présidé récemment, une importante réunion impulsant le lancement imminent en réalisation de 940 logements du type promotionnel public.

Cette rencontre qui s’est tenue au siège de la wilaya en présence de 21 promoteurs et des directeurs de l’urbanisme et de la construction, de l’habitat, des biens de l’Etat et du directeur de l’industrie et des mines de même que les responsables techniques concernés par la réalisation d’un tel projet qui vient consolider un portefeuille d’envergure de cette wilaya dans les différents segments, a permis au wali d’intervenir à la lumière de la situation qui a été développée par les différents responsables locaux et insister sur plusieurs aspects importants.

Le premier responsable de la wilaya a saisi cette opportunité pour se pencher avec rigueur sur le strict respect des normes urbanistiques sachant qu’au-delà de l’aspect qu’ils sont appelés a produire dans ce contexte, ces 940 logements qui seront implantés sur les hauteurs du POS de « Chouf el Keddad », seront la vitrine de la ville de Sétif à son entrée Est et s’inscrivent ainsi dans une démarche d’harmonisation du tissu urbain et de perspectives qui sont appelées à conférer à cette grande ville du pays un statut de métropole régionale, aidé en cela par des projets structurants qui, à l’instar du tramway, sont actuellement en voie de réalisation.

En s’adressant aux 21 promoteurs chargés de la réalisation de ce programme promotionnel collectif dont la hauteur des bâtiments variera entre 9 et 12 étages, le wali ne manquera pas de mettre l’accent sur la réalisation de parkings, exhortant par la même, les réalisateurs à veiller à l’aspect esthétique.

Dans ce contexte , la réalisation rapide de ces 940 logements sans que l’aspect qualitatif n’en pâtisse sera l’une des instructions forte du wali qui appellera tous les directeurs concernés à apporter l’assistante et un accompagnement constant aux promoteurs qu’il appellera aussi à apporter leur contribution au titre de la solidarité communautaire qui a gagné beaucoup de terrain ces derniers temps à travers la wilaya et dans différents secteurs.

APW

60 communes à la loupe



Pas moins de trois grands dossiers importants portant sur l’œuvre déployée au cours de l’année 2016 et présenté à cette occasion par le wali, l’état d’exécution des recommandations et la situation qui prévaut au niveau du secteur des postes et télécommunication en plus de transferts internes de crédits ont marqué la session ordinaire de l’APW au titre du mois de mars .

Une session à l’issue de laquelle le président de l’APW et le wali interviendront pour dire l’importance que revêtent de tels dossiers qui constituent pour certains le juste couronnement des efforts intenses déployés au cours de l’année 2016 dans bien des secteurs sensibles et stratégiques.

Le président de l’APW et le wali saisiront cette opportunité pour rappeler la dimension que revêtent les prochaines élections électorale du 4 mai, appelant les électeurs a faire de cette échéance populaire une grande fête de la démocratie qui va dans le sens de la consolidation des valeurs républicaines et des institutions. Aussi, appelleront-ils les électeurs à voter en masse le 4 mai pour exercer le droit et accomplir leur devoir citoyen.

Hassen Ghoul, président de l’APW, ne manquera pas de faire état des avancées relevées au titre du développement local et partant, la prise en charge des préoccupations du citoyen au titre des programmes initiés par le Président Abdelaziz Bouteflika avec une dynamique constante d’instauration d’une justice sociale et d’équilibre régional dans les 60 communes de cette wilaya.

Des efforts d’envergure dira-t-il, qui ont été également mis en œuvre en 2016, impulsés par le suivi et la rigueur exercés sur le terrain par le wali et l’encouragement de l’investissement, ajoutera le président de l’APW.

Pour sa part Nacer Maskri, mettra l’accent sur la continuité qui caractérise la dynamique du développement, et ne manquera pas de rappeler l’effort consenti par l’Etat dans cette wilaya. Chiffres à l’appui, il rappellera pour 2016, des taux de couverture de plus 93,55% en matière de gaz naturel ce qui relève un record national, 99,13% pour l’électrification et dans un domaine aussi sensible que celui du logement, la réception de 10.285 logements, tous segments confondus, alors que 21.968 unités sont en voie de réalisation. Des exemples révélateurs de la dynamique de développement qui prévaut dans cette wilaya dont le premier responsable ne manquera pas d’appeler à veiller à une gestion rationnelle et une orientation saine des ressources.

Il félicitera par la même tous les chefs d’entreprise qui, dans le cadre de la solidarité communautaire, s’impliquent sur leurs propres fonds et pour une première du genre, dans la réalisation de projets dans des domaines aussi importants que ceux des travaux publics, de l’éducation et de la santé.