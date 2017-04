M. Tebboune à Annaba : Plus de 300 logements AADL distribués

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, Annaba, la cérémonie de remise de plus de 300 logements AADL en présence des autorités de wilaya et des responsables du secteur de l’habitat, réalisés dans la localité de Boukhadra, commune d’El-Bouni, ces logements distribués font partie d’un programme comprenant 1.163 unités.

Lors de la cérémonie de remise des clés, le ministre a annoncé que le programme de logements AADL 2001-2002, sera clôturé d’ici juin prochain pour mettre le cap sur celui AADL 2-2013 en cours de réalisation à El Bouni et dans la nouvelle ville de Draa Errich. Avec ces réalisations, Annaba enregistrera d’ici la fin de l’année en cours, au total 13 500 logements, tous segments confondus, a fait savoir le ministre.

Ce qui va permettre à la wilaya de Annaba de résoudre le problème des bidonvilles entre 80 et 90 %. Dans la nouvelle ville de Draa Errich, le ministre a procédé à la remise de 756 pré-affectations de logements AADL d’un programme comprenant 2.500 unités . D’autres pré-affectations de 1.844 logements, soit le reste du programme, seront remises prochainement, a-t- on relevé .

Le ministre a, par ailleurs, exhorté les responsables de l’AADL à penser d’ores et déjà à l’exploitation des commerces, à travers le système de la location- vente.

Les usagers de ces commerces doivent être des gens de métiers, a-t-il insisté, avant de demander de prévoir des locaux pour les entreprises de service public (Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérie Poste, etc.).

Se déclarant très satisfait par le travail qui se fait dans la nouvelle ville de Draâ Errich en chantier, le ministre a soutenu que le programme du Président de la République doit être appliqué dans son intégralité.

Il a enfin procédé au lancement des travaux de 10 projets d’équipements publics à la nouvelle ville de Draâ Errich.

B. Guetmi