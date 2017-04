Chalets implantés après le séisme de 2003 : Eradication avant fin 2017

«Plus de chalets à Boumerdès à la fin de 2017». Une décision qui a fait l’objet d’une instruction du Président de la République, rappelée hier par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, lors d’une visite de travail qui l’a conduit dans cette wilaya limitrophe de la capitale.

«Il y a une instruction ferme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l’éradication des chalets implantés après le séisme de mai 2003, et ce, avant la fin de l’année 2017 et l’utilisation de ces assiettes foncières pour des projets d’utilité publique, tels que l’habitat », a en effet déclaré M. Noureddine Bedoui, lors de l’inspection d’un chantier de réalisation de 800 logements promotionnels aidés (LPA) et logements publics locatifs (LPL), dans la localité de Sahel, dans la wilaya de Boumerdès.

Le ministre tout en relevant l’importance de cette wilaya côtière du pays, a signalé que Boumerdès se situe en fait, dans le prolongement de la capitale, à l’instar des wilayas de Blida et de Tipasa. Aussi, il mettra l’accent, dans ce contexte, sur l’impérieuse nécessité de l’embellissement de cette région, en procédant notamment à l’éradication des chalets qui avaient été implantés juste après le séisme dévastateur de mai 2003, mais également les sites d’habitat précaire là où ils se trouvent.

Autre remarque importante à mettre en exergue, il est prévu de récupérer ces assiettes foncières, après l’éradication des chalets, pour en abriter ensuite des projets d’utilité publique, des logements. Le ministre après avoir constaté l’affectation «inappropriée», a-t-il dit, de certains terrains à des projets d’investissement, a fait état de la décision «d’annulation de ces attributions et la redistribution des assiettes foncières pour des projets de développement d’utilité publique».

Ce qu’il faut savoir, ici, c’est que l’ensemble des sinistrés ayant occupé des chalets à Boumerdès suite au tremblement de terre du 21 mai 2003, ont été relogés. Cela dit, ces chalets ont servi ensuite de «centres de transit», a-t-on expliqué.

Ce qu’il faut dire, par ailleurs, c’est que la wilaya de Boumerdès a longuement souffert des affres du terrorisme, durant les années de la tragédie nationale ; comme rappelé hier, par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Par ailleurs, «cette région a, depuis, retrouvé la stabilité et la quiétude, grâce à la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale et aux sacrifices consentis par les éléments de l’Armée populaire nationale», a souligné le ministre.

M. Noureddine Bedoui mettra à profit cette visite de terrain pour annoncer une bonne nouvelle aux habitants de cette ville qui ont été contraints de la quitter lors des années 90 pour des raisons sécuritaires.

Ces derniers peuvent aujourd’hui bénéficier d’un programme spécial de relogement des habitants des douars et villages abandonnés par leurs occupants, à la faveur de logements ruraux dotés de l’électricité.

Outre la réalisation d’un nombre important de logements ruraux à Boumerdès, il sera question également de l’ouverture de nouvelles de voies d’accès et de routes, ainsi que la réalisation de nombre d’infrastructures nécessaires, en vue de rebooster ces régions et en faire un levier de développement, notamment dans le secteur de l’Agriculture.

Lors de cette visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdès, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il est existe des zones d’activité et des zones industrielles destinées à tout porteur de projets d’investissement, insistant sur le fait que «la wilaya de Boumerdès occupe une place de choix à l’instar de celles de Blida et Tipaza de par leur proximité de la capitale». D’autre part, pour répondre au souci d’aligner le taux d’avancement des travaux des chantiers au niveau des infrastructures à celui des logements, le ministre a appelé à «accélérer la cadence des travaux de réalisation des infrastructures nécessaires, tels que les établissements scolaires ». Enfin, en présence du directeur général de la protection civile, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, a procédé, dans la commune de Zemmouri El-Bahri, à l’inauguration et la baptisation de l’Unité marine du nom de chahid Yahi Amar.

Il a également assisté à des exercices de simulation de sauvetage de personnes victimes de noyade.

Soraya Guemmouri