L’emploi en Afrique : Axe essentiel du développement inclusif

Dans le cadre de la concertation pour l’emploi en Afrique, tenue hier à Alger, deux trophées ont été décernés au Président Bouteflika, l'un par la CGEA et l'autre par l'Organisation internationale des employeurs, par le biais de sa secrétaire générale Linda Kromjong, pour les réalisations enregistrées depuis 1999 en matière d'absorption du chômage, de promotion de l'emploi et de l'investissement, ainsi que pour l'instauration de la paix et de la stabilité sécuritaire.

Cette rencontre préliminaire au sommet pour l’emploi et les compétences de la commission du travail et des affaires sociales de l’Union africaine a été organisée, hier à l’École supérieure d’hôtellerie d’Aïn Benian, à Alger. La cérémonie d’ouverture des travaux s’est déroulée en présence des ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El- Ghazi, de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Houda Imane-Faraoun, de Linda Kromjong, secrétaire générale de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de nombreux professionnels. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué, dans un message lu par la ministre des TIC, la tenue de cette rencontre qui constitue «une étape très importante pour la mise en œuvre du livre blanc pour l’emploi en Afrique». Il a ajouté que «cette réflexion stratégique sur le marché du travail intervient pour consolider et soutenir la croissance économique et la création de postes d’emploi au niveau des pays africains, afin d’absorber et de réduire le taux de chômage». Et de poursuivre : «La croissance économique en Afrique n’arrive toujours pas à répondre aux besoins du marché du travail, surtout à la lumière de la chute des prix du pétrole, en plus de la criminalité organisée, de l'insécurité et du changement climatique.» Dans ce message, le Président a précisé que «le taux de chômage touche en Afrique plus les femmes et les jeunes. Comme chaque année, des milliers de jeunes se déplacent vers l’Europe en traversant la mer Méditerranée, sans compter le risque, et cela dans l’espoir d’une vie meilleure. Ces derniers sont exploités par des groupes mafieux et extrémistes». «Lors des différentes manifestations internationales, l’Algérie, a-t-il fait savoir, plaide toujours pour accorder une grande importance à éradiquer les raisons profondes de l’immigration illégale et de l’extrémisme». Dans ce message, M. Abdelaziz Bouteflika a insisté sur la nécessité de soutenir les activités économiques créatrices de richesse et d’emploi, afin de réduire le taux de chômage. Pour relever le défi du travail, il a indiqué qu’«il faut une coopération entre les institutions et organisations africaines et internationales du travail, ainsi que les organisations patronales». «En Algérie, nous avons veillé, dans les différents schémas nationaux de travail, à accorder un grand intérêt au développement des PME/PMI, à travers le renforcement de la collaboration entre les secteurs de l’enseignement professionnel, l’éducation et le marché du travail. Aussi, nous avons accordé une grande importance au développement des secteurs dits stratégiques, créateurs de richesse et d’emploi, notamment le tourisme, l’agriculture et l’industrie», a-t-il encore précisé. Dans ce message, le Président Bouteflika a fait savoir que «l’Algérie œuvre, à travers le programme de renouveau économique, pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, tout en misant sur les entreprises économique nationales publiques et privées, par la consolidation de leurs compétitivité et production», affirme-t-il.



Pacte économique et social



De son côté, M. Mohamed El-Ghazi a exprimé sa pleine satisfaction à l’égard de cette rencontre, indiquant qu’«elle intervient à la veille d’un important événement continental, à savoir la 2e session du comité technique spécialisé Développement social, travail et emploi, de l’Union africaine. Une session unique en son genre parmi les organes de l’UA, par son caractère tripartite qui aura à aborder des thèmes d’une extrême importance pour le développement économique et social de nos pays, notamment les questions liées à la promotion de l’emploi et à la protection sociale». Il a ajouté que «les résultats de vos travaux constitueront, assurément, un apport de la première importance, dans le cadre des débats qui se dérouleront dans le sillage de la présente session du comité». Et de poursuivre : «La pratique du dialogue de la concertation sociale en Algérie s’est traduite par la tenue régulière de rencontres tripartites qui ont été couronnées par la signature d’un pacte national économique et social en 2016.» Le ministre n’a pas manqué non plus de souligner que «l’Algérie a placé la question de l’emploi au cœur de sa politique de développement, à travers l’adoption d’une politique de l’emploi reposant sur une démarche cohérente prenant en charge tous les éléments concourant, d’une part, à la promotion de l’entreprise, à l’encouragement de l’investissement générateur d’emplois, et, d’autre part, à la valorisation de la ressource humaine, par la formation et la promotion de l’emploi des jeunes, à travers le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes. La question de l’emploi constitue, aujourd’hui, une préoccupation qui a pris une dimension mondiale, aussi bien au niveau des pays, que des organisations internationales».



Développer l’emploi des jeunes



L'Organisation internationale des employeurs (OIE) œuvre, avec les pays membres, pour une «vision commune». C’est ce qu’a indiqué la secrétaire générale de cette organisation internationale, Mme Linda Kromjong. Elle a précisé que «cette vision a pour objectif, entre autres, de développer l'emploi des jeunes», tout en soulignant que «l’OIE, qui compte plus de 150 membres, dont la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), travaille avec les pays membres, pour une vision commune visant à développer la question de l'emploi des jeunes. Elle a ajouté que la question de l'emploi est un «enjeu majeur, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble», mettant l’accent sur l'importance du climat des affaires pour favoriser l'investissement. À noter que cette rencontre est organisée par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), conjointement avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et la collaboration de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Elle a regroupé plusieurs personnalités de la sphère diplomatique et des organisations internationales du travail et des affaires, animée par des experts internationaux de haut niveau qui partageront le débat avec les représentants des délégations tripartites (gouvernement-employeurs et travailleurs), conviés à cet effet. Cette réflexion sur l’emploi et l’employabilité, dont le thème très sensible et d’un intérêt stratégique, a été lancée en novembre 2016 par la fondation «Jobs For Africa», à l’initiative de l’OIE et Business Africa, pour soutenir la croissance économique et accélérer le rythme de création d’emplois sur le continent.

M. A. Z.