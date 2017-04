M. Sellal demain à Batna : Confirmer la dynamique du modèle de croissance

Après El-Bahia, c’est au tour de la capitale des Aurès, Batna, d’accueillir demain le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, qui sera accompagné, comme de coutume, par une importante délégation gouvernementale.

Comme c’était le cas avec les autres wilayas, la visite du Premier ministre à Batna s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme du Président de la République. Son objectif est étroitement lié à cette détermination manifestement affichée par les autres autorités quant à garantir la consécration d’un nouveau modèle de relance économique des plus compétitifs dans les secteurs hors hydrocarbures. À Batna, M. Sellal aura sans doute à plaider pour un développement homogène entre cette wilaya et celles qui lui sont limitrophes, et ce à même de permettre l’émergence d’un pôle régional des plus compétitifs, y compris dans le domaine industriel et de l’agroalimentaire. Ce pari à relever est ambitieux, à plus d’un titre. Pour cause, la wilaya de Batna jouit d’une position géographique attractive à plus d’un titre du point de vue de la dynamisation de l’activité économique dans cette partie de l’est du pays. La capitale des Aurès est limitrophe des villes du Sud et non loin des grandes métropoles du Nord, telles Sétif et Constantine.

Disposant d’un maillage infrastructurel important, le réseau routier de Batna est aussi relié à l’autoroute Est-Ouest garantissant la quasi-majorité des échanges économiques internes du pays. Ces atouts et d’autres encore seront assurément mis en relief et reconsidérés, à la faveur de la visite qu’effectue demain le Premier ministre à Batna. À l’ordre du jour de cette nouvelle sortie de M. Sellal, il sera question également pour lui de s’imprégner de visu des efforts entrepris en matière de consécration du programme multisectoriel initié par le Président de la République. En d’autres termes, certains projets réalisés seront donc inaugurés par M. Sellal qui précédera également au lancement, ainsi qu’à l’inspection d’infrastructures. Ainsi, dynamiser l’activité économique à travers une exploitation efficiente de potentialités existantes est, de ce fait, l’un des objectifs de la visite du Premier ministre. L’autre objectif n’est autre que consolider les acquis sociaux en faveur de la population locale.

À ce propos, on peut gager que le Premier ministre présidera une cérémonie de remise des clés de logements à leurs locataires, ce qui constitue un «motif de joie» pour les concernés qui verront leur «rêve» d’accéder à un logement neuf se muer en réalité. À Batna, et comme tel a été le cas dans les autres wilayas, M. Sellal aura sans doute à rappeler dans ses propos l’importance de sauvegarder et de préserver au mieux la stabilité du pays, et ce grâce à la gouvernance judicieuse du Président de la République.

M. Sellal a d’ailleurs toutes les raisons d’appuyer ce grand «atout» de la stabilité sans lequel aucun projet de développement ne saura aboutir. En outre, et vu que le pays s’apprête à vivre un événement politique majeur, que sont les prochaines législatives du 4 mai, le Premier ministre aura également à souligner les conditions mises en place pour la réussite de ce scrutin déterminant pour l’avenir du pays. M. Sellal devra exhorter du coup la population de Batna à participer massivement, lors du prochain rendez-vous des urnes.

