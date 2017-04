Paroles d’urnes : Répondre aux attentes

Quelques jours après le début de la campagne électorale, la plupart des partis ont affiché leurs listes. Ce qui a permis à la population d’avoir une idée sur les candidats qui postulent pour les sièges à l’APN.

Il y a bien sur des cadres mais aussi de simples fonctionnaires et surtout beaucoup de femmes et de jeunes. Autant dire que la majorité des catégories sociales sont représentées.

Justement les citoyens qui suivent la campagne à travers les sites d’affichage placés aux endroits stratégiques des villes et villages ainsi que lors des meetings et dans les permanences attendent de ces candidats de porter leurs doléances au Parlement. Bien sûr, les intérêts divergent selon la catégorie.

Si les jeunes insistent sur les loisirs qui manquent, notamment dans les localités éloignées et surtout l’emploi, les femmes veulent prendre la place qui leur revient de droit en tant que moitié de la société.

L’amélioration de leur représentation dans les assemblées élues constitue la préoccupation essentielle.

Mais les préoccupations communes à tous les citoyens ne sont pas dédaignées. Celles qui reviennent le plus dans les discussions comme dans les commentaires sont liées essentiellement à l’amélioration du cadre de vie. En dépit des sommes colossales consenties par l’Etat, les routes et les trottoirs de plusieurs quartiers sont dans un mauvais état.

Dans certains villages les chemins qui séparent les maisons ne sont que des pistes difficilement praticables. Ce qui ne facilite pas le déplacement des habitants pointent du doigt l’incapacité des élus qu’ils regrettent d’avoir choisi. Ils veulent donc prendre le temps de connaître les candidats avant de prendre leur décision le 4 mai prochain.

Beaucoup d’entre eux ne veulent pas que les anciens visages reviennent comme le montrent les mêmes commentaires.

Les nouveaux visages qui sont apparues lors de ce scrutin cherchent à attirer l’attention des électeurs par leur image d’abord et leur carrière ensuite. Avec leurs diplômes et leurs fonctions, ils voudraient montrer qu’ils ont l’expérience nécessaire pour assumer les missions qui leur seront confiées s’ils sont élus, même s’ils comptent sur leur statut de monsieur tout le monde pour convaincre qu’ils portent les mêmes soucis que leurs concitoyens.

La campagne électorale qui gagne en animation de jour en jour promet d’être riche. Dans Dans cette compétition, il y aura un seul gagnant, la démocratie.

F. D.