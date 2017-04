El Islah : La Concorde civile, un grand projet

Le président d’El Islah, Filali Ghouini, a souligné, hier à Constantine, que son mouvement a jusqu’ici mené une campagne «propre», car essentiellement axée sur le programme du parti, privilégiant le débat d’idées et faisant l’impasse sur l’invective et les accusations gratuites : «Dans notre vision, c’est en donnant une bonne image lors de pareils rendez-vous que la classe politique peut susciter plus d’intérêt de la part des citoyens pour la chose politique, et par conséquent assurer un taux de participation appréciable lors des échéance électorales», a-t-il affirmé, tout en déplorant le fait que certains acteurs politiques n’aient pas respecté les règles du jeu : «Il y en a qui sont allés jusqu’à réduire l’État algérien à une seule formation politique, alors que toutes le sont, sans distinction, dans le sens où elles sont au service de cet État, et contribuent donc à son édification». Pour M. Ghouini, qui animait un meeting populaire à la maison de la Culture Mohamed Laïd Al khalifa, seule une démocratie «véritable» peut mettre fin à la situation de blocage dans laquelle se trouve le pays : «Nous voulons nous orienter vers une démocratie basée exclusivement sur la volonté populaire, et ce à travers des élections transparentes, propres et ouvertes à toutes les sensibilités» a-t-il soutenu, et d’ajouter : «C’est seulement dans ces conditions que nous pourrons assister à l’émergence d’une assemblée populaire nationale réellement représentative, de laquelle découlera naturellement un gouvernement légitime». Pour ce faire, le président du mouvement El Islah a appelé les citoyens à voter en masse, arguant que «18 millions d’Algériens n’ont pas de représentants au parlement, tandis que les députés des deux partis de la majorité y ont été élus avec moins de 2 millions de voix».

Par ailleurs, Filali Ghouini a considéré que la Concorde civile était «le plus grand projet réalisé au bénéfice du peuple ces dernières années», et que le mouvement qu’il préside était favorable à une application totale des clauses contenues dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale : «La Concorde civile, décidée par les responsables politiques et plébiscitée par le peuple, a permis d’arrêter les larmes et de mettre fin au drame vécu par les Algériens durant la décennie noire. Nous sommes attachés à mener cette politique à son terme, car il y a encore des dossiers en suspens et des victimes pas totalement réhabilitées» a-t-il expliqué, avant de conclure : «Ce que nous avons vécu durant ces année constitue une immunité contre toute tentative de déstabilisation du pays. Nous ne voulons pas d’un retour en arrière, mais toujours aller de l’avant».

Issam B.