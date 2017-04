Bejaia : Quatre femmes tête de liste

Le président du Front National Algérien (FNA) Moussa Touati a plaidé mercredi dernier, lors d’un meeting populaire sur l’esplanade de la maison de la culture de Bejaia, pour la consécration d’une démocratie constructive qui barre la route a la dictature. Il souligna que les lois régissant les collectivités locales doivent être, divulguées davantages et portées à la connaissance de l’ensemble des élus. S’adressant aux militants et sympathisants, M. Touati a souligné l’importance des droits des citoyens qui doivent être effectifs. L’orateur interpelle les électeurs qui agissent sous l’emprise de l’argent en vendant des voix aux formations. «Il faut que le citoyen vote en toute âme et conscience pour choisir l’élu qui pourra le représenter et arracher ses droits, car le vote est une arme contre la corruption » a-t-il ajouté. En présentant ses candidats de la wilaya, le président du FNA dira : «Nos candidats sont propres, leur seul intérêt est de défendre les intérêts des citoyens. Nous sommes le seul parti à avoir aligné quatre femmes tête de liste». Enfin, M. Touati a appelé l’assistance à aller voter massivement le 4 mai prochain et à choisir la liste du front qui comporte des candidats capables de ramener un changement.

M. Laouer