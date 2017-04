FNA : Un Etat fort par ses institutions

M. Moussa Touati, président du FNA a animé, hier matin, un meeting à la Maison de la culture Abi-Ras-Naciri de Mascara, c’est devant une salle pleine à craquer qu’il a entamé son discours, adressant d’abord un vibrant hommage aux hommes qui ont pris les armes contre le colonisateur pour garantir la dignité du peuple pour qu’il soit égal en droits et en devoirs. Il s’est dit honoré de se retrouver à Mascara, berceau du fondateur du premier Etat algérien moderne dont les générations doivent s’inspirer à tout point de vue. Aujourd’hui, c’est l’étape du judicieux choix des hommes pour la constitution d’un Etat fort par ses institutions. On constate amèrement, a-t-il précisé dans son allocution qu’aujourd’hui les chances ne sont pas égales entre les Algériens et c’est pourquoi les jeunes Algériens recourent à la «harga». Les mentalités doivent changer. Le FNA veut que son député soit au service du peuple, il doit représenter dignement le peuple qui l’a élu. Moussa Touati n’est pas parti par trente-six chemins, comme à son habitude et dans discours critique, il a fait un tour d’horizon pour parler de plusieurs dossiers politiques qu’ il compte exploiter s’il est représenté à l’hémicycle. Nos responsables doivent être à l’écoute de la population. Il n’a pas manqué de mettre en relief la nécessité absolue d’accordera un intérêt particulier à ce scrutin pour pouvoir d’une façon démocratique œuvrer en toute transparence et prendre en charge les préoccupations des citoyens car dit-il, beaucoup d’élus ne s’acquittent pas comme il se doit des missions dont ils ont la charge. Les élus à l’Assemblée et nationale sont loin des aspirations des masses populaires qui les ont élus. S’agissant de l’Algérie, Moussa Touati a réaffirmé que notre pays ne ressemble à aucune région dans le monde qui connaît des troubles pour la simple raison que nous avons payé un lourd tribut de sang et de destruction lors de la sinistre tragédie du terrorisme aveugle et c’est pour quoi il a lancé un appel à aller massivement aux urnes pour choisir démocratiquement leurs représentants.

A. Ghomchi