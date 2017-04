Avis d’électeurs, M. Taibi Mohamed : « des enjeux importants »

« Ces élections législatives sont une étape importante dans le processus de finalisation des structures de la nouvelle Constitution, les échéanciers constitutionnels doivent être respectés, et d’un autre côté le pays a besoin d’une assemblée qui sera en mesure de prendre à bras le corps les enjeux et les impératives d’une menace économique qui guette notre pays.

L’Algérie se trouve aujourd’hui dans une situation fragile, le dernier rapport du FMI nous renvoi à cette menace.

L’année 2017-2018, devrait être celle où le pays doit trouver les ressources et les moyens de rebondir. Il faut mettre en œuvre un nouveau modèle de développement qui doit être l’expérience de l’intelligence institutionnelle et non administrative et c’est là qu’interviendra la mission des nouveaux représentants du peuple.

La responsabilité qui incombe à ces élus, appelés à être à la hauteur de ces défis est primordiale. Les conditions de la géopolitique imposent de remplir les conditions de la puissance, on est dans un stade de reconstruction constitutionnelle, d’où la nécessité d’aller vite vers la qualité des élus.

Dans cette optique, le contrat de performances en politique est considéré comme une condition sine qua non de mener à bon port le projet de la loi fondamentale.

Il y aura une grande restructuration de la société pour donner de l’efficacité à l’institution parlementaire et mettre les hommes à l’épreuve.

Ces élections sont porteuses d’enjeux importants parce qu’elles peuvent provoquer une alternative politique ou carrément restructurer le champ politique national, car elles sont liées à d’autres paramètres, à savoir les présidentielles de 2019, auxquelles s’ajoute l’avènement de la nouvelle Constitution qui va cadrer et recadrer la pratique politique.

Ce que les électeurs algériens attendent des nouveaux élus c’est d’abord et avant tout de leur offrir une crédibilité, un intérêt, c’est de s’approprier et de porter leurs préoccupations à l’hémicycle.

Les défis et enjeux que le pays est tenu impérativement de relever au double plan intérieur et extérieur sont encore plus importants. »

Farida Larbi