FLN : Pour une majorité absolue

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, s’est dit confiant quant à l’obtention de son parti de la majorité des sièges de la future Assemblée populaire nationale, estimant que le FLN jouit d’une place particulière chez tous les Algériens. A ce propos et à l’occasion d’un grand meeting organisé au centre des conventions d’Oran, le secrétaire général a défendu la légitimité historique du FLN et son ancrage populaire. « Notre parti est le dépositaire de l’acte de l’indépendance nationale », dit-il, rappelant le fait qu’il a signé les Accords d’Evian. Concernant les élections du 4 mai prochain, Ould Abbès se dit convaincu que les Oranais iront voter en masse, car, ajoute-t-il, ils sont conscients que ce rendez-vous va permettre la poursuite du processus de développement et de la construction du pays, donnant comme exemple la grande mutation qu’a connue la wilaya d’Oran durant les mandats du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à qui, il a réitéré le soutien indéfectible de son parti ainsi qu’ à son programme.

Il a indiqué, par ailleurs, que son parti s’engage à remettre le flambeau aux jeunes générations auxquelles il a demandé de veiller à ce que la stabilité du pays et l’unité de son peuple algérien soient préservées.

Evoquant le déroulement de la campagne électorale, le secrétaire général du FLN a fait savoir qu’il a instruit les cadres de son parti dans toutes les wilayas, afin de mener une campagne « propre et civilisée », car dit-il, son parti veut obtenir la majorité absolue des sièges parlementaires.

Ainsi, il a demandé aux militants de son parti de faire une bonne campagne au profit des candidats du FLN à Oran dont la liste est conduite par le député sortant Hadjouj Abdelkader.

Au début de son meeting, le S.G du parti a honoré nombre de grandes figures du sport algérien, parmi eux, les internationaux, Mustapha Kouici, Lakhdar Belloumi et le boxeur algérien premier champion olympique de l’histoire de l’Algérie Mustapha Moussa.

Amel Saher