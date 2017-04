Usine de véhicules militaires de Tiaret : Chainon stratégique de l’industrie mécanique

Depuis le lancement de la production de l’usine de la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz Algérie (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (Tiaret), inaugurée en octobre 2014, par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, la SAFAV-MB a produit quelque 9.000 véhicules, alors que pas moins de 3.200 autres sont également programmés pour l’année 2017.

L’usine en question vient de livrer un quota de 219 véhicules tous usages, de marque Mercedes Benz, à la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale. Le protocole de livraison a été signé jeudi entre le Directeur du Conseil d’administration de la société, le colonel Smail Krikrou, et le représentant la Direction centrale du matériel (DCM) du MDN, le colonel Touhami Redaoui. Il s’agit de 63 véhicules utilitaires d’intervention pour la Gendarmerie nationale, de 25 ambulances, de 127 véhicules tout-terrain et de 4 véhicules de transport de personnel. Apparemment fort satisfait des importants contrats engagés avec différents organismes et entreprises, le Directeur du Conseil d’administration de la société a annoncé, à cette occasion, que plus de 1.400 véhicules produits à Tiaret ont été livrés aux différents clients durant les quatre premiers mois de 2017, dont 200 véhicules remis à leurs propriétaires en mars dernier, en l’occurrence la DCM du ministère de la Défense nationale. Il faut signaler que la partie algérienne détient 51% des parts de cette entité, par le biais de l’Entreprise de développement de l’industrie automobile (EDIV) relevant du MDN (34%) et la SNVI (17%). Le fonds d’investissement émirati «Aabar» possède 49% des parts, alors que le groupe allemand Daimler est le partenaire technologique. L’usine d’Aïn Bouchekif dispose d’une capacité de production théorique annuelle de 6.000 véhicules de type «Mercedes Sprinter», destinés à tous les usages, et de 2.000 véhicules 4x4 de type «G Class» de la catégorie «G», destinés à des usages militaires et paramilitaires.

Lors de la visite du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à la SAFAV-MB, en juin 2016, un programme de production d’autres types de véhicules a été annoncé, notamment celui de fabrication de bus de transport, des véhicules utilitaires tout-terrain, des véhicules aménagés pour le grand Sud, des véhicules utilitaires de 9 passagers, ainsi que des voitures tout-terrain de haute gamme.

La SAFAV a également déjà entamé la commercialisation à destination du grand public, des premiers fourgons Sprinter produits en Algérie. Il faut savoir aussi que la Mercedes-Benz Sprinter «Made in Algeria» est disponible en huit déclinaisons allant du fourgon tôlé pour le transport de marchandises au transport des personnes de 23 places, en passant par le frigo et l’ambulance. Il est utile de noter que la Safav, créée donc grâce à un partenariat entre l'Etablissement de développement de l’industrie des véhicules du ministère de la Défense nationale, le partenaire technologique allemand «Daimler» et le fonds d’investissement émirati «Aabar», avait été inaugurée le 26 octobre 2014, par le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah.

Il convient de rappeler que la première livraison de véhicules tout-terrain de marque Mercedes-Benz sortis de l’usine de Tiaret, destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l’institution militaire, a été effectuée en janvier 2015. Composée d’un lot de plus de 200 véhicules 4X4 «Classe G», cette première livraison sera affectée aux différentes divisions et unités opérationnelles de l’ANP.

Mohamed Mendaci