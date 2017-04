Grand Angle : Nouvel envoyé anciennes attentes

Le nouvel envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, après la démission de l’Américain Christopher Ross de son poste en raison des difficultés, que le Maroc n’a eu de cesse de multiplier pour entraver sa mission, est connu. Il s’agit de l’ancien chef de l’État allemand, Horst Kohler. Le Front Polisario a donné son accord à cette nomination, qui doit cependant être entérinée par le Conseil de sécurité, à l’occasion de sa prochaine réunion prévue fin avril. Ce qui devrait être une simple formalité, d’autant qu’elle est approuvée également par le Maroc. C’est la première fois, depuis plus de 20 ans, que l’ONU choisit un Européen pour prendre en charge le dossier du Sahara occidental. D’aucuns pourraient craindre que le choix porté sur un Européen n’altère son jugement et impacte la partialité requise en pareilles circonstances, pour mener à terme le processus de règlement de ce conflit conformément aux résolutions de l’ONU. Si ces craintes sont légitimes, il ne faudrait pas non plus préjuger des intentions. Position pour laquelle a opté le Front Polisario. De plus, pour ce faire, il faudrait que l’envoyé spécial jouisse d’une totale liberté d’action. Or, si l’on se fie à l’expérience de Christopher Ross, force est de souligner que l’envoyé personnel du SG de l’ONU est loin d’avoir toute latitude pour exercer sa mission. Et son «échec» est avant tout celui de l’organisation qui l’a désigné pour cette mission. «Il a été l’objet d’une opération de sabotage franco-marocaine au Conseil de sécurité», rappelle-t-on. Horst Kohler, une fois entré en fonction, aura certainement à cœur de réussir là où son prédécesseur a échoué malgré lui. Et s’il est attendu de lui qu’il mette son expérience et son expertise au service de sa nouvelle mission en relançant les négociations et le processus de paix au Sahara occidental, il n’en reste pas moins vrai que cet apport et le rôle espéré de lui ne seront décisifs que si les membres du Conseil de sécurité, notamment ceux acquis au Maroc, mettent de côté leur partialité et permettent à l’organe onusien d’assumer ses responsabilités. La partie sahraouie, elle, a informé le secrétariat général de sa disponibilité à travailler avec le nouvel envoyé personnel du SG. Pour le reste, il ne dépend pas de sa seule volonté. Mais les Sahraouis, qui ont compté jusqu’ici sur un règlement pacifique du conflit en vue d’accéder à leur indépendance, risquent de perdre patience si l’attente venait encore à trop durer.

Nadia K.