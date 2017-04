Désarmement en Centrafrique : Première réunion entre gouvernement et groupes armés

Des avancées «assez importantes» ont marqué la première réunion des autorités centrafricaines et internationales avec l'ensemble des groupes armés qui sèment la violence en Centrafrique, a déclaré samedi le chef du programme de désarmement. «Les avancées générales sont assez importantes (...) le plan national de DDR a été rédigé avec les détails des étapes de la mise en œuvre du projet», a indiqué Jean-Marc Tafani, chef du programme Désarmement démobilisation réinsertion, au terme de la rencontre qui a eu lieu vendredi avec des représentants de 14 groupes armés. Les négociations doivent encore se poursuivre et «la prochaine réunion du Comité consultatif de suivi du DDR aura lieu du 25 au 27 mai», a-t-il dit. Le programme, dont le budget a été bouclé avant la réunion avec un financement à hauteur de 45 millions de dollars par la Banque mondiale, l'ONU et le gouvernement centrafricain, prévoit de désarmer les combattants avec la réinsertion de 5.000 d'entre eux dans la vie civile.