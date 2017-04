Attaque à l’arme chimique en Syrie, El-Assad : « Une affaire montée de toutes pièces »

Le président syrien Bachar El-Assad a estimé que l'attaque à l'arme chimique alléguée dans la ville de Khan Sheikhoun était une affaire montée de toutes pièces et une série de mensonges, a rapporté vendredi l'agence de presse syrienne SANA. Le président El-Assad a tenu ces propos dans une interview accordée aux médias russes Ria Novosti et Sputnik, dont le contenu a été rendu public vendredi et reproduit par SANA. Il n'y a pas eu d'attaque toxique dans la ville de Khan Sheikhoun, a souligné le chef d'État syrien, accusant les États-Unis et l'Occident d'avoir empêché une équipe d'enquête d'entrer en Syrie, «car l'équipe finira par trouver que tous les récits sur ce qui s'est passé à Khan Sheikhoun ne sont que des mensonges». Il y a deux semaines, les États-Unis ont largué 59 missiles sur une base aérienne syrienne, dans la province de Homs (centre du pays), en représailles contre une attaque présumée à l'arme chimique attribuée aux forces aériennes syriennes sur la ville de Khan Sheikhoun, sous contrôle des rebelles dans la province d'Idleb, durant laquelle plus de 70 personnes auraient été tuées. Damas a catégoriquement rejeté les accuasations, expliquant qu'il ne dispose pas d'armes chimiques, et qu'il n'avait pas besoin de recourir à de telles options du fait que l'armée syrienne progressait et qu'une telle tactique causerait un grand préjudice.