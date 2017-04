Alors que la flotte américaine fait route vers la mer du Japon : Pyongyang promet la guerre

Le porte-avions américain Carl Vinson et sa flotte arriveront en mer du Japon dans quelques jours, a annoncé hier le vice-président américain Mike Pence, sur fond de tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis.

Le navire, accompagné de deux destroyers lanceurs de missiles et d'un croiseur lanceur de missiles, «sera en mer du Japon d'ici quelques jours, avant la fin du mois», a précisé M. Pence, en visite à Sydney, dans le cadre d'une tournée asiatique. M. Pence a loué le rôle de la Chine, tout en renouvelant son appel pour que Pékin utilise sa position «unique» afin de convaincre Pyongyang. «Les mesures que nous voyons prises par la Chine, à de nombreux égards sans précédent, pour faire peser une pression économique sur la Corée du Nord, sont vraiment bienvenues», a dit M. Pence, ajoutant néanmoins : «Nous pensons que la Chine peut faire davantage.» «Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c'est que les États-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde, pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts, ainsi que de nos alliés», a-t-il encore déclaré. Alors que plane toujours la menace d'un sixième essai nucléaire de la part du régime de Pyongyang, les deux parties montrent les muscles depuis quelques semaines. Le 8 avril, Washington, mentionnant clairement la menace nucléaire nord-coréenne, avait ainsi annoncé que le groupe aéronaval était en route pour la péninsule coréenne, où Donald Trump avait promis d'envoyer une «armada très puissante» comme mesure dissuasive. Dix jours après ce supposé envoi, alors qualifié d«insensé» par Pyongyang, un responsable américain de la Défense a reconnu que la flotte voguait en réalité dans la direction opposée, pour y effectuer des exercices militaires avec la marine australienne. En début de semaine, après un nouvel essai — raté — de missile, Donald Trump a conseillé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un de «bien se tenir». Dans la foulée, la Corée du Nord avait répondu, par la voix de son ambassadeur adjoint à l'ONU, qu'elle était prête à répondre à «n'importe quel type de guerre» déclenchée par les États-Unis. M. Pence avait alors promis à la Corée du Nord une «réponse écrasante» en cas d'attaque, qualifiant Pyongyang de plus «dangereuse et urgente menace dans la région». Dans la dernière livraison du quotidien du Parti des travailleurs de Corée, Rodong Sinmun, Pyongyang a averti qu’il répondra aux provocations par une guerre ayant pour but la réunification de la Corée, Dénonçant la «politique folle de Washington qui ne réfléchit pas à ses conséquences catastrophiques éventuelles». Pyongyang estime que «l'époque durant laquelle les États-Unis pouvaient menacer (le pays, ndlr) avec des armes nucléaires est révolue depuis longtemps». En outre, le journal signale que les États-Unis continuent de nourrir des projets d'occupation du nord de la péninsule coréenne, avec l'aide de leurs alliés, le Japon et la Corée du Sud. «La réponse aux provocations des fomenteurs de guerre sera une frappe préventive (nord-coréenne) et une guerre juste pour la réunification de la patrie», conclut le journal.

R. I.