Dans la lucarne : CRB, un club en difficulté

Le CRB, le club né après l’indépendance du pays des entrailles de l’ex-WA Belouizdad se trouve aujourd’hui dans une situation financière très difficile. L’exemple à suivre des années 60/70 est aujourd’hui dans le pétrin. Selon, les propos tenus par le président du CSC/CRB et en même temps porte-parole du club, Chetouf, le CRB est endetté jusqu’au coup. Si l’on se fie à ce qu’il avait annoncé à une radio nationale, la Chaîne 3, les dettes s’évalueraient à près de 30 milliards de centimes. Il faut dire que c’est énorme. De plus, et toujours selon ses dires, même l’argent fourni par un sponsor de la téléphonie mobile ont été déjà «bouffées». C'est-à-dire que le CRB évoluera lors de la prochaine saison sans ces revenus, puisqu’ils les ont déjà tous dépensés. C’est ce qui fait que les choses sur le plan financier ne se présentent pas sous de bons auspices, ni en cette fin de saison, ni pour la saison prochaine. Il faut admettre que le président actuel du CRB ne peut, à lui seul, tout régler. On peut même dire que c’est presque impossible qu’il puisse le faire uniquement avec ses moyens propres ; et sans argent, le CRB ne pourra se déplacer nulle part. Financièrement, on ne peut pas dire que le CRB est sur les bons rails, surtout que la masse salariale (de deux milliards) obère sensiblement et mensuellement le budget limité du club. D’ailleurs des joueurs belouizdadis ont tout simplement saisi la CRL pour faire valoir leurs droits. Ce qui est normal. On ne peut jouer sans se faire payer ; à l’impossible, nul n’est tenu. C’est vrai que le CRB est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Algérie. En soi, il s’agit d’un challenge important, ce qui pourrait permettre au club de l’Aâquiba de se requinquer le moral. Il est vrai que rien ne sera facile pour ce grand club, surtout avec l’affaire des trois joueurs, mais aussi celle de Bouazza que Badou Zaki ne veut pas, sont en train de se poser avec acuité. Il est exact que ce n’est pas encore solutionnée de manière définitive, mais montre bien que le CRB n’est pas au mieux dans ses rapports internes, entre joueurs et direction du club. Certes, le président Bouhafs, connu sous le nom de Hadj Mohamed, fait de son mieux pour remonter la pente et remettre ce club sur rails, mais des entraves subsistent. Il faut ajouter à cela la querelle propagée sur la voie publique entre l’ancien Bureau du CSC/CRB avec Mokhtar Kalem et le nouveau avec Chetouf. Les deux parties restent apparemment inconciliables, même si le DJS avait donné raison au deuxième bureau. Toutefois, faute de passation de consignes, la situation semble rester identique puisque chacune des parties campe sur sa position. Toujours est-il, il en ressort que le CRB est en difficulté financière, ce qui rend l’horizon du club presque incertain. Sans rentrer dans les détails de la gestion de ce club, le CRB n’est pas au bout de ses surprises. Avec un succès en Coupe d’Algérie, on pourrait peut-être sortir, ne serait-ce que momentanément, de l’impasse actuelle. Toutefois, ce qui s’y passe au CRB et ce n’est pas facile de trouver une solution qui puisse être la panacée. Il faudra revoir bien des paramètres, à tous les niveaux, pour que ce club aux grandes ambitions puisse repartir du bon pied. Car, on ne peut imaginer le football algérien sans le CRB. Ce club mérite d’être soutenu et aidé car sous l’emprise de faux problèmes qui, malheureusement, reviennent d’année en année. Ce qui « plombe » sérieusement ce club et l’empêche d’être parmi les ténors du football national.

C’est vraiment dommage !

Hamid Gharbi