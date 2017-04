Le 1er congrès de l'ONJSA, le 24 mai à Alger

Le premier congrès de l'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) se tiendra le 24 mai prochain au Centre de presse du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), a-t-on appris vendredi auprès de l'Organisation algérienne. "La présentation des bilans moral et financier, la proposition d’amendements du statut et règlement intérieur ainsi que le renouvellement des instances de l’organisation, sont les trois points inscrits à l'ordre du jour du congrès", indique le communiqué de l'ONJSA, une association fondée en 2009, qui regroupe les journalistes sportifs professionnels algériens, présidée par le journaliste Youcef Tazir. Elle organise plusieurs activités entre autres, le Forum sportif qui accueille des personnalités sportives et le tournoi de football de la presse sportive.