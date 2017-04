Europe : Blatter plaide pour un retour de Platini à l'UEFA

L'ancien président de la Fédération internationale de football (Fifa) Sepp Blatter, suspendu 6 ans, a plaidé vendredi pour un retour du Français Michel Platini à la tête de l'union européenne (UEFA) ou à la Fifa. «Il faut qu'il (Platini) revienne. Il peut revenir, pour reprendre l'UEFA ou la Fifa», a déclaré Sepp Blatter dans un entretien accordé à l'agence AFP. Platini, 61 ans, ancien président de l'UEFA, a été suspendu 8 ans fin décembre 2015 par la Commission d'éthique de la Fifa pour un paiement de 2 millions de francs suisses reçu de Sepp Blatter. Cette suspension qui l'a empêché de briguer la succession de Blatter à la Fifa, a ensuite été réduite à 6 ans en appel puis à 4 ans par le Tribunal arbitral du sport. L'ancien capitaine de la sélection française qui a également saisi le Tribunal fédéral suisse pour contester cette suspension, pourrait donc en théorie reprendre une activité liée au football à la fin 2019. Sepp Blatter, 81 ans, reste lui suspendu pour 6 ans. «Il faut qu'il (Platini) revienne, mais il faut aussi qu'on fasse sauter sa suspension ou la mienne. Il faut la faire sauter par ceux qui l'ont prise. Ce n'est pas le TAS qui peut le faire, c'est la Commission d'éthique de la Fifa», a ajouté Blatter. Et d'expliquer : «C'est possible, on peut faire une demande de révision s'il y a des faits nouveaux, on est en train de voir où il y a des faits nouveaux, alors le tribunal pourra rouvrir le cas. Oui j'ai des éléments que je ne peux pas dévoiler maintenant qui donnent la possibilité» de réouvrir la procédure, a assuré Blatter. Dans un récent entretien au journal Le Monde, Platini avait assuré que Blatter ne l'avait «jamais défendu», estimant que Blatter était «le plus gros égoïste" qu'il ait vu de sa vie.