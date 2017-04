CAN-2017 (U17) : Mustapha Ghorbal sélectionné par la CAF

L'arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal, est retenu par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier à la 12e Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 des moins de 17 ans, prévue au Gabon du 14 au 28 mai prochain. Outre Ghorbal, l'instance africaine a sélectionné 13 directeurs de jeu et 15 arbitres assistants. Huit pays scindés en deux groupes de quatre prendront part à la CAN-2017 des U17 qui se déroulera dans deux villes gabonaises, Franceville et Port Gentil. Le groupe A est composé du Gabon, Guinée, Cameroun et Ghana. Le groupe B est constitué du Mali, Tanzanie, Angola et Niger. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales.

Liste des arbitres :

Directeurs de jeu : Mustapha Ghorbal (Algérie), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), Abou Coulibaly (Côte d'Ivoire), Souleiman Ahmed Djamel (Djibouti), Jean Jacques Ndala Ngambo (RD Congo), Mohamed Maarouf Eid Mansour (Egypte), Mihindou Mbina Gauthier (Gabon), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), Davies Ogenche Omweno (Kenya), Hamada el Moussa (Madagascar), Ferdinand Udoh Aniete (Nigeria), Maguette Ndiaye (Sénégal), Hassan Mohamed Hagi (Somalie), Haithem Kossai (Tunisie)

Arbitres assistants : Gbemassiandan Marcisse Kouton (Benin), Seydou Tiama (Burkina Faso), Soulaimane Amaldine (Comors), Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal (Egypte), Temesgin Samuel Atango (Ethiopie), Moussounda Montel (Gabon), Mamady Tere (Guinée), Souru Phatasoane (Lesotho), Attia Amsaad (Libye) Lahcen Azgaou (Maroc), Arseno Chadreque Marengula (Mozambique), Abdoul Aziz Moctar Saley (Niger), Gilbert Lista (Seychelles), Frank John Komba (Tanzanie), Aymen Ismail (Tunisie).