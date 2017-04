Championnats amateurs (dans les trois groupes) : La décantation

À deux journées du baisser de rideau des championnats nationaux amateurs (dans les trois groupes), on peut dire que les choses commencent à s’éclaircir.

Dans le groupe Ouest, on sait que les choses ont été achevées bien avant la fin de la saison avec la consécration du WA Tlemcen, champion de ce groupe. Ce club a fait le vide autour de lui puisqu’il compte 17 pts d’avance sur son poursuivant immédiat (66 pts) , l’OM Arzew (48 pts). Ce retour en Ligue-2 n’est que mérité pour ce club qui a toujours excellé en Ligue-1.

Dans le groupe Centre, on peut dire que cette 27e journée a été décisive avec le RCK, qui était le leader incontesté jusque-là (au goal average) a fini par craquer. Il avait effectué un long et difficile déplacement à Oued Amizour (Béjaïa) pour y affronter la formation locale. Finalement, les poulains de Bouzidi n’ont pas réussi à forcer le destin, puisque le match s’est soldé sur un score vierge (0 à 0). Un nul qui ne fait pas les affaires des Koubéens. Il faut admettre que la formation d’Amizour a joué le jeu jusqu’au bout. Ce nul fait aussitôt les affaires de L’US Beni Douala. Ce dernier qui recevait Beni Thour avait gagné sur le net score de 3 buts à 1. Par cette victoire, il prend les rênes du groupe Centre avec une avance de deux points. Et à deux journées du baisser de rideau, on peut dire que ce club a pris une sérieuse avance qui lui permettrait de réaliser le rêve de toute une région. Il faut dire que la bataille reste, malgré tout, assez forte en cette fin de saison.

À l’Est, l’AS Aïn M’lila, qui avait une avance assez copieuse sur l’USM Annaba de 05pts, a calé au stade Benabdelmalek de Constantine puisqu’elle a cédé devant l’enthousiasme et la fougue d’une équipe du MOC vraiment surprenante. Les Mocistes ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes sachent qu’ils avaient de grandes chances d’accéder cette saison au palier supérieur mais ils ont raté plusieurs sorties faciles.

Les Annabis n’ont pas profité de ce faux pas des Aïn M’lilis, puisqu’ils ont été accrochés par la formation de Tougourt sur le score de 1 à 1. Les Annabis étaient même menés à la marque (1 à 0).

L’ASAM, qui avait le MOC comme difficile adversaire, a ainsi réussi à limiter la casse au grand dam de ses supporters. Il faut dire que les Annabis avaient mené le bal presque depuis le début de saison avant de faire du surplace. Ils risquent même d’en pâtir, eux qui aspiraient revenir au plus vite parmi l’élite.

Il faut admettre que les deux dernières journées qui restent seront très disputées. Que le fair-play règne jusqu’au bout.

