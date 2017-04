Un algérien réalise une voiture électrique

Une voiture électrique 100% algérienne a été réalisée par un chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), Oussama Touaba. Ce prototype, qui convient principalement aux zones urbaines, d’une longueur de 2,5 mètres est fabriqué totalement en aluminium afin de lui offrir plus de légèreté et d’agilité pendant la circulation, a expliqué M. Touaba lors de la présentation de cette voiture à la presse au siège du CDER (Alger). Doté de deux sièges (chauffeur et passager), ce véhicule électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne dépasse pas les 200 kilogrammes. Quant à la puissance de cette voiture, équipée de deux moteurs, elle est de 1,2 kilowatt (équivalent à 1,7 cheval) avec une vitesse maximale de 40 km/h qui diffère en fonction de la puissance du moteur et de la qualité des batteries. Précisant qu’il détient un brevet d’invention délivré par l’INAPI, M. Touaba précise que cette invention n’est qu’une première étape d’un long chemin qu’il faudra parcourir pour développer ce créneau et l’intégrer dans une approche commerciale. « Notre mission en tant que chercheur du CDER consiste à arriver à des résultats concrets et à développer des idées qui ont un impact sur le secteur socio-économique national, tandis que la production relève des investisseurs », a-t-il avancé. Questionné par un journaliste sur le prix de revient de ce véhicule, il l’a estimé à un coût ne dépassant pas les 700.000 DA.

Ce chercheur de 31 ans, titulaire d’un Master en électronique, a précisé que cette voiture serait exposée au Salon national des produits de la recherche scientifique, prévu en mai prochain à Alger, dans le but de la faire découvrir au public algérien et aux investisseurs en automobile.