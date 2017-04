BATIMATEC : L’Italie, une position de leadership

L’un des principaux partenaires économiques de l’Algérie dans la région de l’UE, l’Italie continue d’occuper une position de leadership sur le marché algérien, notamment en ce qui concerne le secteur du bâtiment et matériaux de construction. Sa participation au Salon du Batimatec, dans son édition de 2017 confirme son intérêt pour la consolidation de la coopération dans un domaine qui revêt une importance particulière pour le pays dans cette phase qui enregistre le lancement de grands projets dans le secteur du logement. Cinquante-neuf entreprises italiennes seront ainsi présentes au Salon international du bâtiment et des matériaux de construction, qui aura lieu du 23 au 27 avril, au Palais des Expositions (Pins Maritimes). Les exposants encadrés par l’agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), pour la cinquième fois consécutive, occuperont un espace de 800 m² au niveau du pavillon « G » qui verra également la présence de chambres de commerce et unions industrielles régionales italiennes. L’Italie fournit à une majeure partie des entreprises algériennes les équipements/machines et matériaux de construction (carrelage, briqueterie, centrales à béton, concassage, criblage et lavage des agrégats, buses, dalles, matériel d’échafaudage et de coffrage, etc.). Les barres en fer/acier occupent la première place du volume global des exportations italiennes vers l’Algérie, dans ce secteur, avec un montant de 537,32 millions de dollars et un quota de 46,34% sur les importations totales du pays, en fer et acier, estimées à 1,17 milliard de dollars selon les statistiques douanières pour l’année 2016. L’Italie se positionne également comme premier fournisseur de l’Algérie pour les secteurs des fils-machine, avec un montant de 51,85 millions de dollars, les laminoirs à métaux, avec un montant de 14,86 millions de dollars, les bétonnières avec 17,72 millions de dollars et les machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention, avec un montant de 30,75 millions de dollars, en référence aux données du centre national de l’informatique et des statistiques pour 2016.

Des chiffres qui confirment l’intérêt des Italiens pour le segment du bâtiment et de la construction en Algérie. Aussi, le Salon constitue le rendez-vous incontournable pour les entreprises italiennes qui veulent explorer les opportunités d’investissement dans le domaine.

D. Akila