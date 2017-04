Tour cycliste du Sénégal : Une centaine de coureurs attendus

Une centaine de coureurs issus de 15 équipes seront sur la ligne de départ de la 16ème édition du Tour cycliste du Sénégal, prévu du 22 au 29 avril prochain, ont annoncé vendredi les organisateurs. Les coureurs sont issus du Sénégal, du Maroc, de la Gambie, de la RD Congo, de la France, d’Allemagne, d’Angleterre, de Guadeloupe, de la Belgique et des Pays-Bas, selon le promoteur du tour, Michel Thioub. Longue de 1.108 km, la course compte huit étapes et va traverser quatre des quatorze régions du Sénégal: Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack.

Tombée en léthargie, la compétition avait été relancée dans les années 2000 et avait connu une régularité jusqu’en 2010, puis avait disparu du calendrier pendant quatre ans, avant de reprendre il y a deux ans.