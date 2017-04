Bayern : Course au doublé

Absent des demi-finales de Ligue des champions pour la première fois depuis 2011, Munich va maintenant se concentrer sur le championnat, avec la 30e journée hier samedi, et la coupe mercredi, en quête d'un doublé national, pour oublier l'amère élimination contre le Real Madrid. L'espoir en prolongation, l'expulsion de Vidal et les erreurs d'arbitrage ont laissé le Bayern à moitié K.-O. «Le doublé est maintenant notre prochain objectif, mais ce n'est pas facile de s'enthousiasmer pour ça», a admis Thomas Müller au lendemain de la défaite 2-4 à Madrid. «Il nous faut essayer de regarder vers l'avant et d'oublier le plus vite possible le match contre le Real», a renchéri son coéquipier David Alaba. Samedi, les hommes d'Ancelotti reçoivent Mayence, modeste 15e. Ils comptent huit points d'avance sur leur dauphin Leipzig, et trois victoires sur leurs cinq derniers matchs suffiraient à leur assurer un cinquième titre national consécutif. Mercredi, en demi-finale de coupe, la motivation sera peut-être plus facile à trouver: le Bayern reçoit à l'Allianz Arena son rival historique Dortmund. Un Dortmund également assommé par l'attentat du 11 avril puis son élimination européenne contre Monaco, mais néanmoins toujours dangereux. Pour ce sprint final, le Rekordmeister devra en outre faire sans son gardien emblématique Manuel Neuer, qui s'est fracturé le pied à Madrid et ne rejouera pas en club cette saison. «Evidemment je suis triste mais maintenant je me concentre entièrement sur ma guérison, c'est le plus important», a déclaré le portier international. Plus généralement, la Bundesliga s'est réveillée avec la gueule de bois vendredi, au lendemain de l'élimination de Schalke par l'Ajax d'Amsterdam en quart de finale d'Europa League (0-2 puis 3-2 a.p. au retour). Pour la première fois depuis 2005, aucune équipe allemande ne sera présente en demi-finales d'une compétition européenne. Pour la troisième place, la dernière à donner un accès direct à la phase de poules de C1, la bataille continue de faire rage entre Hoffenheim (54 points) et Dortmund (53 pts). Après un duel à distance ce week-end, qui voit Hoffenheim jouer à Cologne vendredi et Dortmund à Mönchengladbach samedi, les deux prétendants en découdront directement le 6 mai, sur le terrain du Borussia, pour une 32e journée qui pourrait sceller définitivement le podium.