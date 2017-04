Afrobasket 2017 : L'Angola organisera le tournoi à la place du Congo

L'Angola a été désignée pour l'organisation de l'Afrobasket 2017 suite au désistement du Congo, a annoncé samedi la Confédération africaine de basket-ball (FIBA Afrique) sur son site officiel. Le Congo, qui devait abriter l'Afrobasket-2017 (masculin) durant la période du 19 au 30 août prochain à Brazzaville s'est désisté la semaine dernière de l'organisation évoquant des «difficultés économiques et sociales». La nation la plus titrée du basket-ball africain va voler à la rescousse de son sport, en août prochain. L'Angola, dont l'équipe nationale masculine a remporté 11 des 28 Championnats d'Afrique, va organiser le tournoi pour la quatrième fois de son histoire. Durant deux semaines, la FIBA Afrique a tenté de faire revenir le Congo sur sa position. En vain. L'équipe du Congo est donc écartée du tournoi, elle sera remplacée par une autre sélection précise, la même source. La Tunisie, hôte du dernier Afrobasket, avait également proposé ses services en déposant sa candidature vendredi à Bamako, lors d'une réunion de la FIBA Afrique. Mais c'est finalement l'Angola, qui a organisé le tournoi en 1989, 1999 et 2007, qui va s'y mettre une quatrième fois. Les pays qui prendront part à ce rendez-vous continental sont la Tunisie, le Nigeria (tenant du titre), l'Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, outre la Guinée et le Rwanda qui ont bénéficié d'une Wild Card (invitation) chacun, et un pays qui reste à désigner en remplacement du Congo.