JO-2020 (préparation) : L'Acnoa affecte un million de dollars

L’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa) a alloué un million de dollars comme budget de soutien pour le programme de préparation et de suivi des athlètes africains pour le quadriennal 2017-2020, rapporte vendredi le site Abidjan.net, citant le président de la l'Association, l'Ivoirien Lassana Palenfo.

Les responsables des Comités olympiques nationaux d'Afrique, des experts du Comité international olympique (CIO) et d’Organisations continentales du sport africain, sont en conclave pendant deux jours à Abidjan, afin d'arrêter et de définir ensemble «la stratégie gagnante pour préparer une bonne représentation africaine aux jeux Olympiques de Tokyo 2020». Le président de l'ACNOA, l’intendant-général Lassana Palenfo a présenté les motivations et les enjeux des travaux d’Abidjan, un conclave qui va permettre «d'arrêter d’importantes recommandations, en faveur d’une prise en charge optimale de nos athlètes, dans le cadre de leurs plans de préparation et d’entraînement, pour les JO-2020, comme c'était le cas en 2013 pour les JO de Rio 2016». «A ce titre, l'Acnoa annonce, d’ores et déjà, l'affectation d'un budget d'un million de dollars pour soutenir le programme de préparation et de suivi des athlètes pour le quadriennal 2017-2020. Nous sommes très conscients et mesurons le poids de la responsabilité qui nous incombe», a annoncé Palenfo à l'encontre des présents. Le premier responsable de l'Acnoa a fait remarquer que les excellentes performances aux JO participent indéniablement à la construction de la notoriété du continent africain certes, et il appartient aujourd’hui à l’Acnoa, a-t-il dit, «d’œuvrer pour non seulement préserver ces acquis mais surtout de les faire prospérer». Les présents sont convaincus que les recommandations de cette réunion permettront d’œuvrer pour une amélioration constante des résultats des athlètes africains pour les prochaines échéances sportives. Pour le ministre des Sports et des Loisirs de la Côte d'Ivoire, François Amichia, présent à la rencontre : «La réalisation de bonnes performances passe nécessairement par la mise en place d’une stratégie cohérente et ambitieuse, qui sera élaborée pour le bonheur du sport et des sportifs africains». Et d'ajouter : «La présence de tous les experts, le thème choisi, les objectifs définis, ainsi que le mode opératoire déterminé justifient l’importance de cette rencontre et traduisent la volonté de l’Acnoa, pour ce quadriennal (2017-2020), de s’inscrire dans une politique d’excellence».