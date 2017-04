Sports mécaniques : show de voitures de course dans les rues d’Alger

Un show de voitures de course de différents types a été organisé à Alger en présence d'une cinquantaine de pilotes, venus faire des démonstrations dans les rues de la capitale pour vulgariser les sports mécaniques. Organisé par l'APC de Sidi M'Hamed en collaboration avec la ligue d'Alger de sports mécaniques et la Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM), le spectacle s'est étalé sur toute la journée, avec, entre autres, une exposition d'anciennes voitures. Sur un tracé urbain de 2 km en boucle à travers les boulevards Hassiba Ben Bouali, Mohamed Belouizdad et Aïssat Idir (point d'arrivée), les pilotes, à bord de leurs biplaces avec motorisation puissante et système de freinage performant, ont fai admirer aux spectateurs les techniques de conduite à haut risque et la maîtrise du véhicule, notamment dans les moments difficiles. Pour la réussite de l'évènement, organisé sous le slogan «Fait entendre ta voix», les organisateurs, qui sont des professionnels de la discipline, ont aménagé un circuit urbain sécurisé. Début avril, la FASM avait organisé la première édition du Grand Prix de vitesse d'Ouarsenis dans la wilaya de Tissemsilt, avec des courses regroupant 50 autos et 40 motos.