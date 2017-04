Coupe d'Angleterre , Manchester City : Jesus pourrait rejouer contre Arsenal

L'attaquant brésilien de Manchester City Gabriel Jesus, opéré d'une fracture au pied droit il y a deux mois, pourrait effectuer son retour à la compétition dimanche prochain, à l'occasion des demi-finales de la Coupe d'Angleterre contre Arsenal, a laissé entendre vendredi son entraîneur, Pep Guardiola. «Jesus se porte mieux. Aujourd'hui (vendredi), il va s'entraîner avec nous. Il revient avec de la joie et nous sommes très contents», a indiqué l'Espagnol en conférence de presse, refusant même d'exclure une éventuelle titularisation. «Nous allons voyager à Wembley avec toute l'équipe. Il sera donc présent. Pour le reste, on verra», a poursuivi Guardiola. Le jeune Brésilien (20 ans), opéré mi-février d'une fracture du pied droit, devait être absent près de trois mois, mais il a finalement repris l'entraînement plus tôt que prévu, début avril. Arrivé en janvier, en provenance de Palmeiras contre un chèque de 31 millions d'euros, Gabriel Jesus avait marqué trois buts lors de ses quatre premiers matchs de championnat avant de se blesser. «Il a eu un impact. C'est très difficile d'arriver en Premier League et de jouer comme il l'a fait», a admiré le Catalan, espérant que le Brésilien allait «aider l'équipe à marquer des buts jusqu'à la fin de saison».