Championnat d'Afrique de badminton individuel : Adel Hamek et Mohamed Belarbi en quarts de finale

Les badistes algériens Adel Hamek et Mohamed Amine Belarbi se sont qualifiés, vendredi, pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations qui se déroule à Johannesburg (Afrique du Sud), en s'imposant respectivement devant l'Egyptien Abderahmen Abdelhakim (21-17, 21-17) et le Zambien Chongo Ezra Mulenga (21-17, 14-21, 21-12). En quarts de finale prévus samedi, Hamek sera opposé au Sud-Africain Ruan Snyman, alors que Belarbi affrontera la tête de série N.2 du tournoi l'Egyptien Ahmed Salah.

Les Algériens Hamek et Belarbi ont également décroché une qualification pour les quarts de finale du tableau double messieurs après leur victoire devant la paire sud-africaine Cameron Coetzer-Jason Coetzer (21-15, 21-10) et joueront leur place en demi-finale face aux Zambiens Chongo Ezra Mulenga et Kolombo Mulenga. Une autre paire algérienne composée des joueurs Koceila Amrani et Youcef Sabri Medel a réussi à se hisser aux quarts de finale en battant les Nigérians Abdulfatai Saleudeen et Habeeb Bello (21-11, 21-16) et affrontera une autre paire nigériane Gideon Babalola et Clement Krobakpo pour une place dans le dernier carré. Chez les dames, l'Algérienne Halla boukasni, éliminée dès les huitièmes de finale du simple dames face à la Sud-Africaine Johanita Scholtz (12-21, 17-21), s'est qualifiée aux quarts de finale du double dames avec sa coéquipière Linda Mazri, où elles affronteront les Egyptiennes Doha Hany et Hadia Hosny. En double mixte, la paire algérienne Koceila Mammeri-Linda Mazri a été exemptée des huitièmes de finale et sera opposée en quarts de finale à la paire mauricienne George Julien Pau-Kate Foo Kune qui a éliminé un autre duo algérien Yacine Belahoune-Halla Boukasni (21-12, 21-05). Les quarts de finale de tous les tableaux (simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double mixte) se dérouleront samedi à partir de 09h00 à Johannesburg.

Composée de sept athlètes (5 messieurs et 2 dames), la sélection algérienne de badminton a été éliminée dès la phase de poule lors des épreuves par équipes,

disputées du 17au 20 avril et qui ont vu la consécration de l'Egypte

devant l'Afrique du Sud (3-1).