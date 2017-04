Coupe d'Algérie de Natation : Le GS Pétroliers et le Sahel Nautique El Biar en tête

Le GS Pétroliers (messieurs) et le Sahel Nautique El Biar (dames) occupent provisoirement la première place du classement de la coupe d'Algérie de natation «Open», à l'issue de la deuxième séance disputée vendredi après-midi à la piscine Hacène-Khitmane de Hydra, Alger.

Chez les messieurs, le GS Pétroliers est premier du classement avec 9081 points devant le WA Tlemcen 8352 points et le NR Dely Brahim 8138 points. Chez les dames, le Sahel Nautique El Biar, avec 7695 points, s'est emparé de la première place devant l'USM Alger (7416 points) et le GS Pétroliers (7160 points) qui était leader à l'issue de la séance matinale. La coupe d'Algérie de natation «Open», qui se poursuit jusqu'à samedi, avec la participation de 208 athlètes dont 79 dames représentant 22 clubs, est la compétition qui désigne la meilleure équipe de la saison sportive 2016 - 2017. Plusieurs épreuves sont inscrites au programme et chaque athlète a le droit de participer à trois courses. Les épreuves permettront aux nageurs et nageuses de cumuler des points à la fin de chaque série, puis un classement général sera établi par l'instance fédérale, qui à la fin des trois séances déclarera le club vainqueur chez les messieurs comme chez les dames. La séance matinale a été marquée le nageur Abdallah Arjoujn (ASPTT-Alger) qui a battu le record d'Algérie du 200 m dos avec un chrono de (2:04.02), alors que l'ancien record était détenu par Nawfel Ben Ali de Constantine avec un temps de 2:04.62. La 3e et dernière séance est programmée samedi à 9h00. Elle sera suivie de la cérémonie de remise des médailles.