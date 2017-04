Atelier sur la communication : Les vertus du débat

Une journée de réflexion a été organisée par la coache de « Mounadarate » (débats), Fatma Hamedi, pour expliquer aux jeunes de différentes filières estudiantines et de formation, les vertus de l’existence d’un espace conséquent qui favorise l’entente avec autrui, la manière de mener un débat entre deux personnes ou plus, nécessairement en situation de divergence forte du point de vue de l’approche d’un thème précis.

La jeune écrivaine, journaliste et coache de « Mounadarate » (débat), Fatma Hamedi a exposé une méthodologie rationnelle de techniques appropriées dans le but de participer ou de conduire un débat constructif qui vise essentiellement l’importance de transmettre un message clair, sans fioritures ni parasitages afin que le téléspectateur et l’auditeur puissent assimiler la teneur facilement et sans arrière-pensée.

Lors d’un atelier organisé au bureau d’Amnesty International à Alger, la coache a présenté son expérience sur la façon d’organiser un débat civilisé, enrichissant, sans conflit ni affrontement verbal qui ne mènent absolument à rien. On assiste malheureusement à des situations où dans des plateaux télévisés, en particulier, des débatteurs qui s’acharnent à dévoiler les affaires personnelles des gens. Pour la jeune coache, le débat, dans n’importe quel espace médiatisé ou non, est considéré comme une discipline soumise à des techniques bien précises, pour que le débatteur puisse transmettre son idée ou sa position. Selon Fatma Hamedi, dans le débat « il faut éviter la violence, faire la sourde oreille ou utiliser des termes vulgaires, bien au contraire, le débat est astreint à des éthiques, dans la tranquillité et le calme.

Passant à l’aspect théorique, Fatma Hamedi a posé à l’assistance la question suivante : « Est-ce que la Russie a contribué à la détérioration de la Syrie ? » Cette question vise à pousser l’auditoire à débattre sur ce sujet. Evidemment, la thèse a divisé les participants entre opposants et partisans, sans qu’il y ait une troisième position qui représente une certaine neutralité. Les deux groupes ont proposé un porte-parole qui représente une opinion, mais l’objectif initial de ce travail, qui gagnerait à être renouvelé, était de savoir comment avancer les arguments et les justifications? Comment les mettre en ordre pour que l’auditeur puisse assimiler l’idée du débatteur?

Les participants ont joué « le jeu» et ont démontré une certaine capacité à débattre, mais il semble que des difficultés dans l’approche communicative sont à dépister et à traiter, des obstacles divers qui révèlent qu’incontestablement, un long processus de maturation psychologique et de capacité à convaincre sans tomber dans les travers du refus d’accepter les idées contradictoires est de rigueur. Tout un programme en perspective.

Hamza Hichem