COMMENTAIRE : Quelles retombées ?

La France, frappée par un nouvel attentat terroriste, à trois jours du premier tour de la présidentielle, ne manquera pas de ressentir l’onde de choc que «ces faits» qualifiés par le président François Hollande de «faits terroristes» produiront au sein de l’opinion française. La candidate de l’extrême droite, en pole position de l’imprévisible «match à quatre», qui se jouera ce 23 avril, date du premier tour de la course à l’Elysée, a beau dire «ne pas croire que l’attentat de jeudi ait eu pour but d’influencer le résultat de l’élection». Pourtant, il est facile de croire que ce nouvel attentat, intervenu la veille de la clôture de la campagne électorale, et revendiqué presque immédiatement par Daech, constitue du «pain béni» pour celle qui a n’a eu de cesse de durcir son discours sécuritaire et anti- immigration, pour tenter de séduire les nombreux électeurs indécis et abstentionnistes annoncés. En effet, il est impossible de penser que les Français et Françaises, qui se rendront aux urnes demain, ne tiendront pas compte de ce nouveau fait terroriste. «Avec au moins entre 20 à 25% d'indécis parmi les gens certains d'aller voter, ces trois derniers jours sont le moment de cristallisation pour près de dix millions d'électeurs», observe Chloé Morin, de la Fondation Jean-Jaurès, un groupe de réflexion socialiste, citée par la presse. Les mesures de sécurisation des opérations de vote qui seront renforcées, puisque, faut-il le rappeler, cette élection se tient sous le régime de l’état d’urgence instauré en 2015, ne manqueront pas de rappeler aux électeurs le contexte politico-sécuritaire dans lequel se déroule ce premier tour de cette présidentielle 2017. Mais est-ce à dire que les Français vont franchir le pas et donner les rênes du pouvoir à l’extrême droite ? Aucun analyste ne se risquera à l’affirmer. En fait, il faudra attendre le dépouillement des bulletins de vote, et quand bien même les résultats obtenus pourraient laisser croire que ce courant politique est à un tour d’accéder à l’Elysée, il sera encore temps d’espérer croire que les électeurs des autres courants politiques réagiront et feront échouer le rêve du clan Le Pen. Mais, pour ce faire, il faudra sans nul doute une mobilisation citoyenne sans pareille. D’autant que si les Français pensent qu’en se livrant points et pieds liés à l’extrême droite, ils assureront de manière durable leur sécurité, ils font preuve de naïveté. L’attentat de ce jeudi était «le dernier rappel en date que le terrorisme pouvait frapper partout à tout moment», a indiqué le vice-président de la première puissance militaire. Une déclaration qui s’assimile à une forme d’impuissance face à la détermination des commanditaires de ces actes terroristes et que les électeurs français devraient méditer avant de franchir la ligne rouge.

Nadia K.